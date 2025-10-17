Krychowiak zobaczył, co opublikowała Ligue 1. Natychmiastowa reakcja. Hit!

Zanim Ligue 1 powróci do gry po przerwie reprezentacyjnej, na mediach społecznościowych rozgrywek pojawiały się posty przypominające o byłych gwiazdach ligi. Jedną z takich gwiazd jest Grzegorz Krychowiak.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczere wyznanie Rzeźniczaka. "Żona wysłała mnie do psychiatry"

Na nagraniu znajdują się najlepsze zagrania Krychowiaka, głównie z czasów gry w Stade Reims. Dla tego klubu zagrał najwięcej spotkań w Ligue 1, w tej drużynie przedstawił się światu, i to dzięki grze dla Reims zauważyła go Sevilla.

Jedno z ujęć przedstawia Polaka pokonującego Salvatore Sirigu, ówczesnego bramkarza Paris Saint Germain. Tego dnia Stade Reims sensacyjnie pokonało PSG, z Ibrahimoviciem i Beckhamem w składzie i Ancelottim na ławce trenerskiej.

Wspominają Krychowiaka, a tu... Krychowiak

Post nie umknął uwadze samego piłkarza. 35-latek zareagował, komentując wideo. - Krychowiak przed PSG to był kot... - napisał.

Pobyt Krychowiaka w Parku Książąt był nieudany. Ściągnięty za 27,5 miliona euro defensywny pomocnik nie był w stanie wywalczyć sobie miejsca w składzie. W barwach stołecznej drużyny wystąpił zaledwie 19 razy, a następnie reprezentował coraz mniej znaczące kluby - West Bromwich Albion, Lokomotiw, Krasnodar, AEK Ateny... W poprzednim sezonie Polak grał w cypryjskim Anorthosisie Famagusta, a obecnie pozostaje bez klubu.

Krychowiak najwięcej spotkań w Ligue 1 zagrał dla Stade Reims - aż 70. Swoją postawą zapracował na transfer do Sevilli, z którą dwukrotnie wygrał Ligę Europy. Spośród francuskich klubów reprezentował również Paris Saint Germain, zanotował też dwa występy dla Bordeaux. W sezonie 2011/12 występował w Ligue 2 dla Nantes, którego właścicielem po dziś dzień jest Waldemar Kita.