Reprezentant Polski na wylocie z giganta. Cios tuż po powrocie z kadry

Sebastian Szymański kapitalnie zaprezentował się w meczu z Litwą - strzelił gola bezpośrednio z rzutu rożnego i zanotował asystę do Roberta Lewandowskiego w wygranym meczu 2:0. Jednak to nie poprawiło sytuacji w jego klubie - Fenerbahce.

Fenerbahce zdecydowało ws. Szymańskiego

Już od jakiegoś czasu mówiło się o transferze Polaka z tureckiego klubu. Polak nie gra tak dobrze jak po przyjściu do Fenerbahce i jest wypychany z klubu. Turecki serwis "Aksam" tłumaczy, że zespół "dąży do zapewnienia sobie tytułu mistrzowskiego na koniec sezonu, poprzez wzmocnienie składu w przerwie międzysezonowej". W związku z tym zimą chce się wzmocnić, ale i pozwoli niechcianym piłkarzom odejść. "Chcą jak najlepiej wykorzystać styczniowe okno transferowe, a wszystkie oczy zwrócone są na zawodników, których zwolnią. Pierwszym z nich jest Sebastian Szymański" - czytamy.

O Polaku piszą tak: "przez pewien czas grał dobrze w żółto-niebieskich barwach, ale potem stał się niepożądanym zawodnikiem" - podkreślono.

Tyle chcą za Szymańskiego. Jest chętny

Niedawno Mariusz Piekarski informował, że ofertę za jego podopiecznego złożył Olympique Lyon, ale oferta została zablokowana przez Jose Mourinho, który był fanem talentu Polaka. Portugalczyka nie ma już w klubie, a więc wszystko wskazuje na to, że zimą i Sebastian Szymański zmieni otoczenie. Według doniesień tureckiego serwisu zarząd Fenerbahce przyjrzał się ofertom za pomocnika i zdecydował.

Jak się okazuje Olympique Lyon nie zrezygnował z reprezentanta Polski. "Fenerbahce liczy na przychód w wysokości około 15 milionów euro z tego transferu. Obie strony mają się spotkać w najbliższych dniach" - czytamy.

Sebastian Szymański trafił do Fenerbahce z Dynama Moskwa za około 10 mln euro. W tym czasie rozegrał w sumie 122 mecze we wszystkich rozgrywkach i strzelił 22 gole oraz zaliczył 30 asyst. Transfermarkt wycenia go na 14 mln euro. Jego kontrakt z tureckim klubem obowiązuje do końca czerwca 2027 roku.