Ogromna tragedia. Prezes klubu zastrzelony. "To była egzekucja"

Sezon 17/18 był ostatnim, w którym klub z ligi cypryjskiej grał w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Był to APOEL Nikozja, który trafił do grupy z Borussią Dortmund, Realem Madryt i Tottenhamem. Po ośmiu latach do europejskiej elity awansował inny klub z Cypru - Pafos FC. To drużyna, która istnieje od 2014 r. i jest napędana "podejrzanymi rosyjskimi pieniędzmi". Teraz cały Cypr pogrążył się w żałobie.

Wielki dramat na Cyprze. Prezes drugoligowca postrzelony przez motocyklistę

Cypryjskie media poinformowały o śmierci Stavrosa Demosthenousa, prezesa klubu Karmiotissa FC, który występuje na drugim poziomie rozgrywkowym w kraju. "Dla nas wszystkich dzień się zatrzymał. Nie publikujemy czarno-białych zdjęć, bo to nie przystoi. Na zawsze w naszych myślach i sercach, a jego słowa i sposób myślenia będą nas prowadzić. Dziękujemy za wszystko, Prezydencie" - napisała Karmiotissa na Facebooku w oświadczeniu.

Okazuje się, że Demostehnous został zastrzelony w piątek przed godz. 10:00 czasu lokalnego w Limassolu, a konkretniej na terenie dzielnicy Sfalangiotissa. Nieznani napastnicy strzelali do biznesmena niedaleko jego mieszkania, a mężczyzna zmarł w drodze do szpitala. Jego samochód został zatrzymany przez pewną furgonetkę, a motocyklista podjechał obok pojazdu i zastrzelił Demostehnousa.

Służby w Limassolu prowadzą już akcję mającą na celu zlokalizowanie sprawców. Na miejscu egzekucji pojawiła się komenda policji i członkowie Służby Śledczej. Sprawcy porzucili furgonetkę w rejonie Germasogeia, a cała okolica została już zabezpieczona. "Autostrada jest zamknięta w obu kierunkach. Władze apelują do kierowców o stosowanie się do poleceń policji i korzystanie z alternatywnych tras do czasu oczyszczenia terenu" - pisze knews.kathimerini.com.cy.

Cypryjska federacja wydała oficjalny komunikat, w którym poinformowała o przełożeniu najbliższych meczów Karmiotissy, które miały się odbyć w weekend. "Prezes, członkowie zarządu, dyrektor generalny i pracownicy federacji składają klubowi i bliskim zmarłego szczere kondolencje" - czytamy.

Dawniej Demosthenous był prezesem Arisu Limassol. Kilka miesięcy temu biznesmen miał startować w wyborach na prezesa Cypryjskiego Związku Piłki Nożnej, po rezygnacji George'a Koumasa, ale ostatecznie tego nie zrobił. Demosthenous był też właścicielem firmy DEMOCARS w Limassolu, która sprzedawała używane luksusowe samochody. Demosthenousa określano też cypryjskim "Al Capone", ponieważ został oskarżony o pomaganie Rosjanom w praniu pieniędzy.

W poprzednim sezonie Karmiotissa rywalizowała na najwyższym poziomie rozgrywkowym, ale ostatecznie spadła z ligi. Do tej pory Karmiotissa zdobyła dziewięć punktów w czterech meczach, co dawało jej czwarte miejsce na zapleczu cypryjskiej elity.