Kosmiczne pieniądze! Oni zarabiają najlepiej na świecie. Jest zaskoczenie

Świat piłki nożnej pieniądzem stoi. Im wyższy poziom sportowy, tym większa popularność, a to niesie ze sobą coraz większe pensje. Kto jednak w futbolu zarabia najwięcej? Znamy odpowiedź na to pytanie.

Forbes przeanalizował zarobki najbardziej znanych piłkarzy na świecie, dzieląc je na dwie kategorie. Pierwsza to pensja sportowa, czyli podpisany przez zawodnika kontrakt wraz z ewentualnymi bonusami oraz zyskami z wykorzystania przez kluby praw do wizerunku. Druga to kwota uzyskana poza boiskiem - środki pozyskane np. z indywidualnych kontraktów reklamowych czy też dywidend ze spółek, w których piłkarze mają udziały.

To oni zarabiają fortunę

Najwięcej w 2025 roku zdaniem Forbesa zarobił Cristiano Ronaldo - 280 milionów dolarów. Lwią część tej kwoty stanowi kontrakt z Al-Nassr, wyceniany na 230 milionów rocznie. Na przychody pozaboiskowe przypada więc kwota 50 milionów. Niemała, ale nie najwyższa.

Lepiej swój wizerunek wykorzystuje Leo Messi. Argentyńczyk z boiska podnosi "zaledwie" 60 milionów, natomiast przychody z pozostałych aktywności szacowane są na 70 milionów dolarów. Jest to jedyny piłkarz w zestawieniu, który za uprawianie sportu zarabia mniej niż ze wszelkich pozostałych źródeł.

Roczne zarobki przekraczające 100 milionów dolarów osiągnął również Karim Benzema - tak jak w przypadku Ronaldo, jest to zasługa kontraktu Francuza z saudyjskim Al-Ittihad. Miejsca tuż za podium zestawienia zajmują Mbappe (95 milionów rocznie) oraz Haaland (80 milionów).

Szóstym najlepiej zarabiającym piłkarzem świata jest Vinicius (60 milionów). Brazylijczyk chce wynegocjować znaczną podwyżkę w Realu. Florentino Perez jednak jest zdania, że 25-latek nie powinien zarabiać tyle, co Mbappe.

Na kolejnych pozycjach znajdują się Mo Salah (55 milionów), Sadio Mane (54 miliony), Jude Bellingham (44 miliony), a zestawienie przygotowane przez Forbesa zamyka Lamine Yamal, którego zarobki w 2025 roku zostały oszacowane na 43 miliony dolarów. Hiszpan ma już plany, dzięki którym w przyszłorocznym rankingu będzie miał szanse na zajęcie wyższej lokaty.

Dziesięciu najlepiej zarabiających piłkarzy świata wg Forbesa: