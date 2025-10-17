Znamy potencjalnych rywali Polaków w Lidze Narodów! Oto koszyki

W rozgrywkach Ligi Narodów 2024/25 reprezentacja Polski zajęła ostatnie miejsce w grupie 1 dywizji A. Rywalizacja z Portugalią, Chorwacją oraz Szkocją nie poszła po myśli "Biało-Czerwonych". Do utrzymania nie wystarczyło zwyciężyć nad Szkocją i zremisować z Chorwacją - pozostałe cztery mecze Polska przegrała i spadła do niższej dywizji.

Podopieczni Jana Urbana po raz pierwszy zagrają więc na drugim poziomie europejskich rozgrywek reprezentacyjnych. Do tej pory reprezentacja Polski zawsze występowała w dywizji A. Z kim Polska będzie rywalizować w dywizji B? To się okaże już niebawem. Losowanie zaplanowane jest na początek 2026 roku, UEFA nie podała jednak dokładnej daty. Na razie poznaliśmy podział na koszyki, z których będą losowane poszczególne grupy.

Potencjalni rywale reprezentacji Polski w dywizji B Ligi Narodów:

koszyk: Polska, Szkocja, Węgry, Izrael koszyk: Szwajcaria, Austria, Bośnia i Hercegowina, Ukraina koszyk: Słowenia, Gruzja, Irlandia, Rumunia koszyk: Szwecja, Macedonia Północna, Irlandia Północna, Kosowo

Wynika z tego, że kadry na pewno nie będzie czekać pojedynek ze Szkotami, Węgrami czy Izraelczykami. Możliwe jest za to wylosowanie przykładowo Szwajcarii, Gruzji i Szwecji, czy też Bośni i Hercegowiny, Słowenii oraz Irlandii Północnej. Poziom trudności przyszłej grupy Polaków ciężko jest więc jednoznacznie ocenić.

Faza grupowa Ligi Narodów odbędzie się jesienią 2026 roku. Aż cztery mecze zostaną rozegrane w powiększonym jesiennym okienku - między 23 września a 5 października. Ostatnie dwa spotkania zaplanowane są na połowę listopada. Polska w ewentualnym pojedynku barażowym zagra dopiero w marcu 2027 roku.

Najlepsze drużyny z każdej z 4 grup zapewnią sobie awans do dywizji A. Reprezentacje z drugich miejsc zagrają baraże z drużynami, które zajmą trzecie miejsca szczebel wyżej. Analogicznie - trzecie miejsce w dywizji B przyniesie barażowy dwumecz z ekipą, która będzie druga w dywizji C, a zajęcie ostatniej lokaty skutkować będzie spadkiem na trzeci z czterech poziomów Ligi Narodów.