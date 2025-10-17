Brzęczek on fire! Tak wygląda przyszłość reprezentacji Polski?

O efektownych meczach naszej młodzieżówki pod wodzą byłego selekcjonera kadry porozmawiamy w programie To jest Sport.pl z dziennikarzem Piotrem Żelaznym i byłym kadrowiczem Jakubem Koseckim. W programie sprawdzimy, czy gracze z kadr młodzieżowych odnosili w ostatnich latach sukcesy w dorosłej piłce. Porozmawiamy też o zwolnieniu Patryka Czubaka z funkcji trenera Widzewa. Czy ta zmiana, to jedyne przetasowanie na funkcji trenera ekstraklasowego klubu, które nas czeka? Gorąco jest w Legii.

