Brzęczek on fire! Tak wygląda przyszłość reprezentacji Polski?
Niemal wszyscy nasi medaliści igrzysk olimpijskich w piłce nożnej z Barcelony zrobili potem karierę w reprezentacji Polski lub dorosłej piłce. Jednym z nich był 21-letni wówczas Jerzy Brzęczek, który dziś zbiera wielkie brawa już po kilku miesiącach prowadzenia kadry U-21. Czy rośnie nam kolejne złote pokolenie piłkarzy? Czy za wcześnie by rozpływać się nad wysoko wygrywanymi przez kadrę Brzęczka meczami el. ME? Co dają sukcesy kadry młodzieżowej?
O efektownych meczach naszej młodzieżówki pod wodzą byłego selekcjonera kadry porozmawiamy w programie To jest Sport.pl z dziennikarzem Piotrem Żelaznym i byłym kadrowiczem Jakubem Koseckim. W programie sprawdzimy, czy gracze z kadr młodzieżowych odnosili w ostatnich latach sukcesy w dorosłej piłce. Porozmawiamy też o zwolnieniu Patryka Czubaka z funkcji trenera Widzewa. Czy ta zmiana, to jedyne przetasowanie na funkcji trenera ekstraklasowego klubu, które nas czeka? Gorąco jest w Legii.

