Rosjanie atakują się nawzajem. "To wstyd. Jak spojrzy kolegom w twarz"

Aleksandr Kokorin wywołał ostatnio niemałe zamieszanie w Rosji. Zawodnik Arisu Limassol stwierdził, że "to byłby wstyd", gdyby Rosjanie byli znów dopuszczeni do gry w rozgrywkach FIFA i UEFA. - Jeśli ktoś myśli, że powiedziałem to, żeby się chwalić, to jest odwrotnie. Kibicuję Rosji, naszym rozgrywkom i chcę, żeby wróciły do stanu, w jakim były, kiedy zaczynaliśmy nasze kariery. To było wspaniałe! Wszyscy byli ambitni, z każdym grało się przyjemnie, nasz słynny stadion Łużniki był pełen… Właśnie to pamiętam i za tym tęsknię - tłumaczył się były reprezentant tego kraju.

Polityk zaatakował rosyjskiego piłkarza. "To wstyd"

Te słowa Kokorina skomentował Dmitrij Swiszczew. Deputowany Dumy Państwowej nie gryzł się w język i uderzył w piłkarza. - To zaskakujące usłyszeć takie słowa od byłego członka rosyjskiej reprezentacji. To wstyd przede wszystkim dla samego Kokorina. Być może mówił do siebie, oceniając swój poziom. To oczywiście wstyd, że tak mówi o swoich kolegach - stwierdził.

- Być może z powodu braku międzynarodowych treningów poziom reprezentacji Rosji i naszych klubów będzie niższy, ale to tylko chwilowe. Nie można tak mówić o swoich kolegach. Ciekawe, jak Kokorin spojrzy im w twarz, kiedy się spotkają. To z pewnością wspaniały towarzysz - podkreślił wiceprzewodniczący Komisji Kultury Fizycznej i Sportu Dumy Państwowej.

Po ataku na Ukrainę Rosja została wykluczona z gry o stawkę w rozgrywkach pod egidą UEFA i FIFA. Mowa zarówno o reprezentacji, jak i klubach. Zespołom zostaje rozgrywanie meczów towarzyskich. W związku z tym drużyny z tamtego kraju nie występują w Lidze Mistrzów, Lidze Europy czy Lidze Konferencji, a kadra nie bierze udziału w eliminacjach do mistrzostw Europy czy świata.

Ponadto w przestrzeni medialnej pojawiają się co jakiś czas nowe informacje nt. powrotu Rosjan na arenę międzynarodową.