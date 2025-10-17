Ponad pięć milionów długu. W Polsce był gwiazdą, został z niczym

Historia Adama Hlouska to przestroga przed wpadnięciem w wir uzależnienia od hazardu. Czech nie potrafił powstrzymać się od kolejnych zakładów, przez co tracił coraz więcej pieniędzy.

W marcu Hlousek opowiadał o swojej sytuacji takimi słowami - Przyznaję się, że dopadły mnie długi. Powiem, co mi leży na sercu najbardziej, że nie uciekam przed nimi, ani się nie ukrywam, jak mogłoby się wydawać. To była wyłącznie moja głupota. Wiem, że mogłem zabezpieczyć się na całe życie i schrzaniłem to.

Horrendalne długi

Zdaniem portalu Sportyzive.cz Adam Hlousek w ciągu swojej kariery zarobił około 80 milionów koron (14 milionów złotych). Tych pieniędzy jednak w kieszeni piłkarza już nie ma. Pozostały długi. Jego zobowiązania wynosiły przeszło 5 milionów złotych. Czesi wyceniają je obecnie na 3,5 miliona. Sytuacja Hlouska była już tak zła, że dom mogli stracić... jego rodzice!

Kwoty, na które zadłużał się Czech, są zatrważające. Najwięcej pożyczył mu były piłkarz Sparty Praga, Ondrej Celustka - ponad półtora miliona złotych! Z kolei Kasper Hamalainen stracił około milion. Innymi piłkarzami, którym Hlousek jest winny pieniądze, są Tomas Necid, Miroslav Radović, Michał Pazdan czy Michał Kucharczyk. Również polskie urzędy są zainteresowane odzyskaniem nieotrzymanych środków.

Według ostatnich informacji Czech próbuje spłacić długi, pracując w branży transportowej. - Przychodzę do pracy od poniedziałku do piątku. Szczerze mówiąc, jest to dość przyziemne, ale lubię to - powiedział Hlousek o swojej codzienności. Na powrót na boisko nie ma co liczyć - ma już 36 lat, a ostatni mecz zagrał we wrześniu... 2022 roku.

Jeśli borykasz się z uzależnieniem lub chcesz dowiedzieć się, jak możesz pomóc osobie bliskiej, możesz skontaktować się ze specjalistami, którzy dyżurują pod tymi numerami:

Ogólnopolski Telefon Zaufania uzależnienia (codziennie w godzinach 16-21): 800-199-990

Telefon Zaufania uzależnienia behawioralne (codziennie w godzinach 17-22): 800-889-880

Pomarańczowa linia dla rodziców dzieci pijących alkohol (od poniedziałku do piątku w godzinach 14-20): 801-140-068

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia (całą dobę): 800-120-002

Więcej informacji znajdziesz na stronach Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom.