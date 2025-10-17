Kariera Mateusza Kochalskiego nieustannie nabiera rozpędu. W niewiele ponad dwa lata przeszedł drogę od debiutu w Stali Mielec do zwycięstw w Lidze Mistrzów. Już niedługo może pojawić się kolejny rozdział tej historii.

W czerwcu pojawiły się informacje o możliwym transferze Kochalskiego. Zainteresowanie usługami Polaka wyraziły kluby z angielskiej Championship, polskiej Ekstraklasy, a także po jednej drużynie ze szwajcarskiej Super League oraz francuskiej Ligue 1. Minęły ledwie 4 miesiące, a świetne występy 25-latka przyciągnęły uwagę znacznie większych klubów!

Zgodnie z informacjami portalu Sportinfo.az, Kochalskiego na celownik wzięła Borussia Dortmund! Umiejętności Polaka ceni Niko Kovac. Chorwat śledzi wyczyny bramkarza od kilku miesięcy, z uwagą oglądając spotkania Karabachu w Lidze Mistrzów.

Przez Mielec na szczyt

O Mateuszu Kochalskim stało się głośno dzięki grze w Stali Mielec. W sezonie 2023/24 został wybrany najlepszym bramkarzem Ekstraklasy, a chwilę później trafił do Karabachu Agdam. Kwota odstępnego za Kochalskiego wyniosła około milion euro. Jego postawa sprawiła też, że znalazł się w kadrze reprezentacji Polski na Euro 2024, nie miał jeszcze jednak okazji wystąpić z orzełkiem na piersi.

Kochalski od razu stał się podstawowym bramkarzem Karabachu. W poprzednim sezonie jego drużyna zdobyła mistrzostwo Azerbejdżanu i grała w fazie ligowej Ligi Europy. W bieżącym zaś podopieczni Gurbana Gurbanowa awansowali do Ligi Mistrzów. Spisują się rewelacyjnie - w dotychczas rozegranych spotkaniach pokonali Benfikę oraz FC Kopenhagę, a zwłaszcza w tym drugim meczu duży wkład w zwycięstwo miał Polak.

Piłkarzami BVB w przeszłości byli między innymi Łukasz Piszczek, Jakub Błaszczykowski, Robert Lewandowski czy Euzebiusz Smolarek. Czy do tego grona dołączy też Mateusz Kochalski? Czas pokaże.