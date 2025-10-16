Anglicy nie wpuszczą kibiców z Izraela. Oto co zrobili

Przyjazd izraelskich drużyn do poszczególnych krajów wywołuje gorącą atmosferę. Tak było niedawno m.in. we Włoszech, kiedy czterokrotni mistrzowie świata grali spotkanie z Izraelem w ramach eliminacji do mundialu 2026. Teraz z kolei głośno jest o meczu Aston Villa - Maccabi Tel Awiw w Lidze Europy. Kibice gości na pewno nie pojawią się na trybunach.

Oto prawdziwy powód decyzji ws. kibiców Maccabi

Występy Izraelczyków w rozgrywkach klubowych, czy też reprezentacyjnych, wywołują emocje ze względu na działania tego kraju w Strefie Gazy, gdzie zamordowano wielu Palestyńczyków. Nawet zawieszenie broni nie spowodowało tego, że o Izraelu przestało się mówić mniej.

Decyzję o niewpuszczeniu kibiców Maccabi na stadion Aston Villi podjęła lokalna grupa doradcza ds. bezpieczeństwa. Klub natomiast się do niej przychylił.

Jak podkreśla "The Guardian", policja regionu West Midlands poinformowała, że zaklasyfikowała spotkanie Aston Villa - Maccabi Tel Awiw do grupy wysokiego ryzyka na podstawie "aktualnych danych wywiadowczych i wcześniejszych incydentów, w tym gwałtownych starć i przestępstw z nienawiści, do których doszło podczas meczu Ligi Europy 2024 pomiędzy Ajaxem i Maccabi Tel Awiw w Amsterdamie".

I to właśnie o meczu, który odbył się w Holandii, przypomina się obecnie w Anglii. Wówczas doszło do poważnych zamieszek. "Raport holenderskiej policji dotyczący trwających dwa dni zamieszek ujawnił, że kibice Maccabi zerwali palestyńską flagę z fasady lokalnego budynku i ją spalili, krzyczeli: Pi***z się, Palestyno i zdewastowali taksówkę - to tylko niektóre z incydentów przed meczem" - pisze "The Guardian".

Politycy nie mają wątpliwości. To był jedyny ruch

Anglicy zdają sobie sprawę z faktu, że w Izraelu ich decyzja może być postrzegana bardzo źle. Jednak politycy w Birmingham w większości podkreślają, że innego ruchu nie można było wykonać.

- Z zadowoleniem przyjmuję decyzję grupy doradczej ds. bezpieczeństwa. W obliczu tak wielkiej wrogości i niepewności wokół meczu, podjęcie drastycznych środków było słuszne - powiedział Ayoub Khan, niezależny poseł okręgu Birmingham Perry Bar, cytowany przez "The Guardian".



Nie tylko kibice Maccabi Tel Awiw stwarzali w przeszłości zagrożenie dla innych oraz budzili kontrowersje. Warto też przypomnieć o zachowaniu kibiców innego izraelskiego klubu - Maccabi Hajfa. Podczas meczu z Rakowem Częstochowa w eliminacjach do Ligi Konferencji na stadionie w Debreczynie wywiesili skandaliczny transparent. "Mordercy od 1939 roku" - tak brzmiała jego treść.



To zachowanie wywołało oburzenie środowiska piłkarskiego. Raków wnioskował o to, by wykluczyć Maccabi Hajfę z europejskich pucharów, lecz ten klub kary się nie doczekał.

Dotychczas w Lidze Europy Aston Villa zgromadziła sześć punktów, a Maccabi jeden. Rozegrano dwie kolejki. Pojedynek obu ekip odbędzie się 6 listopada o godz. 21:00.