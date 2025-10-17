Naruszył 354 przepisy. Śmiesznie niska kara dla wnuka legendy

Lewis Macari obecnie jest piłkarzem Notts County. Od lutego 2020 do grudnia 2022 roku obstawiał zakłady na piłkę nożną, darta i wyścigi konne. Łącznie przeznaczył na ten cel kwotę nieco ponad 3 tysięcy funtów i poniósł stratę netto w wysokości około 470 funtów. Macari naruszył aż 354 przepisy. Żaden z zakładów nie został zawarty w czasie, gdy grał w Notts County. Nie zmienia to faktu, że mamy do czynienia z ogromną liczbą przewinień.

Macari posypuje głowę popiołem. "Nie zrobię tego więcej"

Co ciekawe, Macari obstawiał mecze Stoke, czyli drużyny, której był piłkarzem, lecz nie było go wtedy na boisku. 23-latek otrzymał karę zawieszenia na trzy miesiące.

Uniknie jednak konieczności odbycia kary, jeśli w ciągu najbliższych 12 miesięcy nie złamie ponownie zasad dotyczących zakładów bukmacherskich obowiązujących w ramach FA (Angielskiej Federacji Piłkarskiej). Ponadto otrzymał grzywnę w wysokości 750 funtów. Trzeba przyznać, że mogło się to wszystko dla piłkarza skończyć dużo gorzej. Teraz Macari posypuje głowę popiołem i przeprasza.

- Wiem o tym, że jeśli gram zawodowo w piłkę nożną i jestem zaangażowany w ligi angielskie, to nie mogę obstawiać meczów piłkarskich. Już nigdy więcej tego nie zrobię - przyznał Macari, cytowany przez "Daily Mail".

To wnuk legendy Manchesteru United. Długa lista sukcesów

Lewis Macari jest wnukiem legendarnego Lou Macariego, który w latach 1973-1984 był piłkarzem Manchesteru United. Zdobył z tym klubem dwa Puchary Anglii i dwie Tarcze Wspólnoty. Ponadto rozegrał 24 mecze w reprezentacji Szkocji. Co ciekawe, jeszcze podczas kariery zawodniczej został trenerem. Może pochwalić się tym, że prowadził w przeszłości takie kluby jak m.in. Stoke i Celtic.

Jego wnuk może natomiast liczyć na wsparcie sztabu szkoleniowego Notts County. Trener Martin Paterson podkreśla na każdym kroku, że zawodnik rozumie swoje błędy.

- Moje stanowisko wobec Lewisa to wsparcie i ochrona. Będziemy po prostu wspierać go w uzyskaniu pomocy, jeśli będzie jej potrzebował. Moja rola to wspierać zawodników w dobrych i złych momentach - podkreślił.