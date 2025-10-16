Grał w reprezentacji Polski, ma 41 lat. Oto co teraz robi

Łukasz Szukała to 17-krotny reprezentant Polski, który piłkarską karierę zakończył w 2019 roku. W październiku 2014 roku wystąpił w pamiętnym meczu w ramach eliminacji do mistrzostw Europy reprezentacji Polski z Niemcami na PGE Narodowym, wygrany przez nasz zespół 2:0. Wtedy bramki zdobyli Arkadiusz Milik i niegrający już Sebastian Mila. Szukała na turnieju rangi mistrzowskiej w koszulce z orzełkiem na piersi nigdy jednak nie wystąpił.

REKLAMA

Zobacz wideo Szczere wyznanie Rzeźniczaka. "Żona wysłała mnie do psychiatry"

Były reprezentant Polski z prestiżowym dyplomem

Teraz dziennik "Fakt" poinformował, że 41-letni Łukasz Szukała otrzymał z rąk prezydenta UEFA Aleksandera Ceferina dyplom ukończenia piątej edycji prestiżowego kursu UEFA MIP. Takie szkolenie trwa dwa lata. Mogą w nim wziąć udział byli piłkarze, którzy przygotowują się do pracy w roli prezesów lub dyrektorów. To pierwszy Polak w historii, który dostał takie wyróżnienie.

"Wśród absolwentów poprzednich edycji są dyrektor sportowy Borussii Dortmund Sebastian Kehl czy szef pionu sportowego Bayeru Leverkusen Simon Rolfes, a także wielu znanych w przeszłości zawodników. Teraz do tego zacnego grona dołączył Szukała, który został pierwszym Polakiem mogącym pochwalić się dyplomem od UEFA" - napisał "Fakt".

Szukała nie krył dużego zadowolenia, bo dyplom ten daje mu dużo możliwości.

- Ten dyplom otwiera mi wiele drzwi. Nie chodzi o sam dokument, ale znajomości, które zawarliśmy podczas zjazdów. Mamy też kontakt z absolwentami poprzednich edycji pracującymi już w klubach czy federacjach. Nie ukrywam, że jestem gotowy na nowe wyzwanie i być może niedługo zobaczycie mnie w nowej roli - powiedział Łukasz Szukała w rozmowie z "Faktem".

Zobacz także: Barcelona skontaktowała się z następcą Lewandowskiego. To może zdecydować

W szóstej edycji kursu UEFA MIP weźmie udział kolejny były reprezentant Polski - napastnik Artur Sobiech.