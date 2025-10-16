Co się z nim stało?! Tak Oezil wygląda po zakończeniu kariery

Mesut Oezil. Świat usłyszał o nim szczególnie wtedy, gdy w 2010 roku trafił do Realu Madryt. Niemal z miejsca stał się filarem drużyny. W 2013 roku przeniósł się do Arsenalu, gdzie grał przez kolejne siedem lat. W międzyczasie wywalczył mistrzostwo świata z reprezentacją Niemiec. Pod koniec kariery wyjechał do Turcji, grał dla lokalnych klubów i w 2023 roku odwiesił buty na kołek. Powód? "W ostatnich tygodniach i miesiącach, kiedy doznałem również kontuzji, stało się coraz bardziej jasne, że nadszedł czas, aby opuścić wielką scenę futbolu" - tłumaczył wówczas. Zrezygnował z piłki nożnej, ale nie zrezygnował ze sportu, o czym przypomina kibicom.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki mocno o grze Sebastiana Szymańskiego w reprezentacji: Jestem w szoku!

Taką metamorfozę przeszedł Mesut Oezil. Te dwa zdjęcia pokazują ją idealnie

Oezil dba o formę fizyczną. Na emeryturze skupił się na budowaniu masy mięśniowej. Niemiec regularnie ćwiczy na siłowni, czym często chwali się w mediach społecznościowych. I efekty widać gołym okiem. Były piłkarz przeszedł gigantyczną metamorfozę i to delikatnie mówiąc.

Jedno ze zdjęć, które uwiecznia formę Oezila, opublikował profil GiveMeSport na Facebooku. Przedstawia ono Niemca na siłowni. Ubrany jest w dość skąpy strój, dodatkowo podniósł koszulkę, czym jeszcze mocniej wyeksponował sylwetkę. A ta jest imponująca. Widać wyrzeźbione ciało, szczególnie biceps i brzuch. Mocno widoczne są zarysowane mięśnie brzucha. Zdecydowanie bliżej mu do ciała kulturysty niż piłkarza.

Na wspomnianym profilu dodano obok zdjęcie Niemca z czasów gry dla Arsenalu, by porównać sylwetki. "Transformacja Mesuta Oezila po przejściu na emeryturę" - czytamy w opisie. Dodano emotikonę napiętego bicepsa, a także buźki z szeroko otwartymi oczami, co wyraża ogromne zdziwienie admina profilu. Pod postem od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Ludzie mówili, że jest leniwy. Wiem jednak, że lenistwo nie da ci takiej sylwetki", "Wygląda na to, że jest z siebie bardzo 'zadowolony'. Tak trzymaj", "Obecnie trenuje, aby zostać zapaśnikiem. To człowiek o wielu talentach" - pisali internauci.

Zobacz też: Filar kadry Urbana w ogniu krytyki. Oto co myślą o nim za granicą.

Oezil nie skupia się tylko na budowaniu sylwetki. Działa też w polityce. Jest w bliskim kontakcie z Recepem Erdoganem, czyli prezydentem Turcji. Ba, głowa państwa była nawet świadkiem na jego ślubie. Do piłki nożnej, nawet w roli trenera, jak na razie Niemiec wracać nie zamierza.