Nie do wiary! Tyle ma kosztować stadion IV-ligowca. Miasto chce wydać fortunę

Przez wiele lat Stomil Olsztyn był tzw. średniakiem I ligi. Jeszcze w sezonie 2021/22 drużyna grała na zapleczu ekstraklasy. Aż trudno uwierzyć, co stało się z nią przez kolejne miesiące i gdzie znajduje się teraz. Przez trzy lata zanotowała bowiem wielki zjazd i wylądowała w... IV lidze. Problemem działaczy są jednak nie tylko wyniki sportowe, ale i budowa nowego stadionu. Pierwotnie miało dojść do modernizacji obiektu przy al. Piłsudskiego, ale prezydent Olsztyna, Robert Szewczyk, zadecydował inaczej. - Stadion, a nie trybuna. Skoro jedna trybuna ma tyle kosztować, to lepiej wybudować cały obiekt - mówił. Właśnie pojawiły się nowe wieści w sprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Zieliński nie zgodza się z dziennikarzem! "Nie widziałem"

Stomil Olsztyn doczeka się nowego stadionu? Tyle ma kosztować jego budowa

O wszystkim donosi olsztyński oddział "Gazety Wyborczej". Nowy stadion ma być jedną z inwestycji, jaką zamierza zrealizować miasto Olsztyn. Czuwać nad nią będzie najpewniej spółka Hala Olsztyn. Ile będzie kosztować ta inwestycja? Kredyty będą podstawą do sfinalizowania tego przedsięwzięcia, ale i miasto najpewniej będzie musiało mocno wesprzeć inwestycję finansowo.

"Dzisiaj trudno powiedzieć, jaki może całkowity być koszt zadania. Uważni radni zwrócili jednak uwagę, że w Wieloletniej Prognozie Finansowej do 2045 roku, którą przyjęto na wrześniowej sesji, zapisano w związku z budową stadionową kwotę 344,5 mln zł. Dotyczy ona kosztów wraz ze spłatą kredytów. (...) Trzeba przy tym pamiętać, że kolejne 100 mln zł zostało wpisanych do 2045 roku na finansowanie funkcjonowania stadionu" - czytamy.

- Liczę, że miasto pozyska środki zewnętrzne, bo będzie to bardzo duże obciążenie finansowe. Sama spłata pożyczek ma nas kosztować 1,5-2 mln zł miesięcznie, a kolejne 6 mln rocznie utrzymanie stadionu - przekazał Łukasz Łukaszewski, przewodniczący Rady Miasta. Jedno jest pewne - będzie to wielkie przedsięwzięcie. "Dwa nowe boiska, trybuny, infrastruktura - czyli inwestycja w młodych sportowców, nie w foldery promocyjne. (...) To nie jest temat jednego klubu. To jest projekt dla Olsztyna. Dla miasta, które wie, czego chce - i potrafi to zaprojektować z głową" - tak pisano w opisie projektu z maja tego roku.

Zobacz też: Klub reprezentanta Polski bezlitosny dla piłkarza. "To okrutne".

Stomil Olsztyn walczy o powrót do III ligi

Stomil Olsztyn dość pewnie rozpoczął sezon, bo od zwycięstwa aż 7:0 z GKS Stawiguda. Później drużyna przeplatała dobre występy, słabymi. W czterech kolejnych meczach tylko raz wygrała, a aż trzy razy poniosła porażkę. I nagle nastąpił przełom. Od tego czasu Stomil triumfował w sześciu spotkaniach z rzędu. Po 11 kolejkach ma 24 punkty na koncie i znajduje się na drugim miejscu w grupie warmińsko-mazurskiej. Do pierwszej Concordii Elbląg traci tylko dwa "oczka".