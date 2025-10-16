Szewczenko powiedział, co myśli o Lewandowskim. Szczere słowa

Robert Lewandowski w tym sezonie pełni głównie rolę rezerwowego napastnika. Mimo to zdobył 4 bramki w lidze. Polak odniósł jednak ostatnio kontuzję, która wyklucza go z udziału w El Clasico. Częstsze urazy i mniej znacząca rola w drużynie to argumenty sugerujące, że przygoda "Lewego" w Barcelonie powoli dobiega końca.

Piotr Koźmiński z portalu Goal.pl przeprowadził wywiad z Andrijem Szewczenką - byłym napastnikiem "Rossonerich", a obecnie prezesem ukraińskiej federacji piłkarskiej. Szewczenko zapytany o ewentualny transfer Lewandowskiego do Milanu odparł, że 37-latek musi odpowiedzieć na jedno bardzo ważne pytanie.

- Chodzi o to, czy Robert Lewandowski znajdzie w sobie motywację, determinację i siłę do jeszcze jednego wielkiego transferu. My tu nie mówimy o zwykłym przedłużeniu kariery. Mówimy o ewentualnym przejściu do wielkiego klubu. Z tym się wiąże wiele niełatwych spraw. - powiedział. Później dodał: - Jeśli Robert byłby gotowy na to mentalnie, to byłby to super transfer.

"Lewy" jak Modrić?

Szewczenko uważa, że Lewandowski byłby świetnie przygotowany fizycznie do nowego wyzwania. -Wszyscy znamy Roberta. Wiemy, jak dba o ten aspekt, jak jest przygotowany, jak pilnuje swojego odżywiania. Wzór. Zresztą, spójrz na Lukę Modricia. On doskonale pokazuje, że można. A przecież jest starszy od Roberta. - stwierdził Ukrainiec.

Wspomniany Modrić dołączył do Milanu w letnim okienku transferowym. Chociaż skończył już 40 lat, z miejsca stał się podstawowym zawodnikiem drużyny Massimiliano Allegriego - wyszedł w pierwszym składzie na każdy z sześciu dotychczasowych meczów ligowych, tylko dwukrotnie schodząc z boiska przed ostatnim gwizdkiem.

Andrij Szewczenko jest legendą włoskiego giganta. W latach 1999-2006 rozegrał przeszło 300 spotkań w czerwono-czarnych barwach, strzelając 175 bramek. Ukrainiec z Milanem wygrał Ligę Mistrzów w sezonie 2002/03, a rok później otrzymał Złotą Piłkę.