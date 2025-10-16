Sensacyjne słowa o Bednarku. Portugalczyk mówi wprost

Jan Bednarek i Jakub Kiwior trafili do FC Porto w letnim okienku transferowym. Polacy niemal z marszu wskoczyli do wyjściowej jedenastki i w ośmiu meczach jeszcze nie zaznali porażki. Były zawodnik Arsenalu trafił do zespołu później, ale nie potrzebował czasu na aklimatyzację, by grać skutecznie.

Portugalczycy rozpływają się nad Kiwiorem i Bednarkiem

Dziennikarze TVP Sport porozmawiali z dziennikarzem DAZN Portugal - Eduardo Soaresem da Silvą, który wprost przyznał, że FC Porto potrzebowało defensorów po odejściu Pepe. - Po odejściu Pepe obrona naprawdę wyglądała źle. Kiedy przestał on grać w piłkę, zabrakło przywództwa w tej formacji. Myślę, że Bednarek został kupiony właśnie po to, aby zostać liderem linii obrony. Transfer Kiwiora był nieco zaskakujący głównie ze względu na to, że przez przeciągające się negocjacje, mało kto wierzył w powodzenie tej transakcji - stwierdził.

- Jan Bednarek pokazuje nieco więcej agresji na boisku od Kuby Kiwiora, ale nigdy nie stracił głowy. (...) Z kolei Kiwior jest bardzo dobry w wyprowadzeniu piłki. Widać, że posiada świetną technikę. (...) Obaj bardzo dobrze wkomponowali się do drużyny - podkreślił.

Zdaniem dziennikarza na korzyść Bednarka i Kiwiora mógł zadziałać fakt, że występują razem w kadrze. - Niewykluczone, że sprowadzono tutaj Bednarka i Kiwiora z powodu tego, że znają się z reprezentacji Polski. Ich dotychczasowa wspólna gra, to ogromna przewaga. Ich dobra dyspozycja nie jest zaskoczeniem, ponieważ liga portugalska jest słabsza od Premier League, a oni z powodzeniem w niej występowali - kontynuował.

Kiwior i Bednarek porównani do legendarnego Pepe

Jeśli chodzi o zestawienie z Pepe, to dziennikarz zaznaczył, że pod względem statusu nie da się do niego porównać żadnego obrońcy, ale Bednarek i Kiwior mogą... osiągnąć "podobny poziom sportowy", co legenda FC Porto.

- Myślę, że Bednarek to bardziej podobny gracz do Pepe, ponieważ jest twardym środkowym obrońcą oraz liderem. Zawsze stara się zarządzać linią obrony i prowadzić drużynę - zakończył.

Jakub Kiwior i Jan Bednarek wrócili do Porto po zgrupowaniu reprezentacji. Następny mecz drużyna rozegra 18 października, a ich rywalem będzie CD Celoricense.