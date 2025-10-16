Klub Polaka nie pozwolił piłkarzowi na życiowy sukces. "To okrutne"

Reprezentacja Francji U20 była jednym z faworytów do złota mistrzostw świata w Chile. Pewnie przeszła przez fazę grupową, tracąc tylko jedną bramkę, a strzelając ich aż 11. W 1/8 finału napotkała na problemy, ale udało się odnieść zwycięstwo nad Japonią, choć dopiero po dogrywce. Dodatkowe 30 minut, a także rzuty karne piłkarze zafundowali kibicom w półfinale. Tym razem szczęśliwego zakończenia nie było. Francja uległa Maroko i pozostała jej tylko walka o trzecie miejsce. W tym spotkaniu zabrakło też jednego z jej utalentowanych zawodników. Powodem nie była jednak ani kontuzja, ani żółte kartki, które uniemożliwiałyby grę. Przyczyna była zupełnie inna. Można powiedzieć, że poniekąd doprowadził do niej sam piłkarz decyzją, którą podjął latem 2025.

REKLAMA

Zobacz wideo Terroryści Łukaszenki

Saimon Bouabre przymusowo ściągnięty z MŚ do klubu. Saudyjczycy nie mieli litości

Tym piłkarzem jest Saimon Bouabre. Przez lata Francuz grał w młodzieżowych drużynach AS Monaco i regularnie pojawiał się na zgrupowaniach kadry. W sierpniu tego roku postanowił jednak zmienić barwy klubowe. Przeniósł się do klubu Marcina Bułki. Neom SC tak wyrozumiały dla ambicji reprezentacyjnych Bouabre nie jest, o czym 19-latek brutalnie przekonał się podczas MŚ U20.

Francuz nie zagrał w meczach fazy grupowej mundialu, bo klub... nie pozwolił mu na to. I miał do tego prawo. FIFA mu tego nie nakazywała. Saudyjczycy zwolnili go dopiero na fazę pucharową i to tylko dlatego, że nie mieli innego wyjścia. Wtedy trwała przerwa na mecze reprezentacji i Neom musiał puścić zawodnika zgodnie z regulaminem FIFA. Przerwa się już jednak skończyła. Więc co zrobił saudyjski klub? Ponownie ściągnął Bouabre do siebie, mimo że Francja nie skończyła jeszcze grać w turnieju. Ba, była przed półfinałem, a piłkarz mógł być dla niej ogromnym wzmocnieniem - ustrzelił bowiem dublet w ćwierćfinale.

Jeszcze przed oficjalną decyzją Neom szkoleniowiec Francuzów miał nadzieję, że Saudyjczycy zezwolą zawodnikowi na grę w meczu z Maroko. - Gra w półfinale z nim lub bez niego zmienia wszystko. Mam nadzieję, że uda nam się go pozyskać. Termin FIFA kończy się we wtorek o północy, potrzebujemy tylko, aby jego klub zgodził się dać nam jeszcze 24 godziny - mówił.

Zobacz też: Rosjanie szydzą z Lewandowskiego. "To nawet nie jest śmieszne".

Francuzi wściekli na Saudyjczyków

Na decyzję Neom błyskawicznie zareagowały francuskie media. Były niepocieszone i trudno się dziwić. "Neom SC bez litości: Bouabre powołany do Arabii Saudyjskiej i pozbawiony półfinału MŚ U20 z Francją. (...) Nie było to zaskoczeniem, ale ciosem dla francuskiej reprezentacji U20 i jej trenera. To okrutne dla zawodnika" - pisał RMC Sport. Teraz przed Francją mecz o trzecie miejsce. A w nim zawalczy z Kolumbią. Spotkanie zaplanowano na 18 października na godzinę 21:00 czasu polskiego. W meczu o złoto zmierzą się z kolei Argentyna i Maroko.