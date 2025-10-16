Co za mecze! Poznaliśmy finalistów MŚ! Takich kartek jeszcze nie było

Mistrzostwa świata U20 to impreza, na której w przeszłości zabłysło wiele talentów. Tak było m.in. w 2005 roku, kiedy o geniuszu dał znać Leo Messi, czy w 2019 roku, kiedy aż dziewięć goli w jednym spotkaniu zdobył Erling Haaland - z Hondurasem (12:0). Obecna edycja turnieju wkracza już w decydującą fazę. W środową noc rozegrano półfinały. Emocje były ogromne, szczególnie w starciu Maroko z Francją, w którym o awansie do wielkiego finału zadecydowały... rzuty karne.

REKLAMA

Zobacz wideo Rzeźniczak wylądował w okręgówce. Przekonał go Quebo

Francja na kolanach. Rzuty karne przesądziły o zwycięstwie Maroko

Mecz od początku miał szalony przebieg. Już w 32. minucie sędzia podyktował "11" dla Maroko, ale szansy nie wykorzystał Yassir Zabiri, bo trafił w prawy słupek. Jednak kilka sekund później szczęście uśmiechnęło się do jego drużyny. Samobójczego gola zaliczył Lisandru Olmeta. Piłka trafiła we Francuza i zmieniła tor lotu, co zmyliło bramkarza.

Francuzi się jednak nie zrazili. Szukali okazji do strzelenia bramki. I takowa pojawiła się w 59. minucie. Lucas Michal otrzymał piłkę w polu karnym i w pierwsze tempo uderzył między słupki, wpisując się na listę strzelców. Bardziej aktywną stroną byli Francuzi, ale zamienić tego na kolejnego gola się nie udało. I tak doszło do dogrywki. W niej również nie padło żadne trafienie, choć Maroko miało przewagę jednego zawodnika. Dlaczego? Drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartkę w przeciągu sześciu minut zobaczył Rabby Nzingoula. Potrzebne były rzuty karne.

Już w drugiej serii Francja nie trafiła. Mimo wszystko w czwartej kolejce szanse się wyrównały, bo i Maroko nie trafiło do siatki. Kluczowa okazała się ostatnia, a więc szósta seria karnych. Djylian N'Guessan dał się wyczuć bramkarzowi i zmarnował szansę, co przypieczętowało porażkę Francuzów.

Warto też zauważyć, że w meczu trenerzy mogli korzystać z tzw. kartek wideoweryfikacji. To nowość wprowadzona przez FIFA na tej imprezie. "W ramach trwających Mistrzostw Świata U-20 wprowadzono możliwość zgłoszenia arbitrowi konieczności weryfikacji danej sytuacji (coś jak challenge w siatkówce). Jeśli trener uzna, że miało miejsce coś niedozwolonego, a sędziowie tego nie zauważyli albo wręcz popełnili błąd, może pokazać kartkę wideoweryfikacji. Każdy szkoleniowiec ma do dyspozycji dwie takie kartki - w przypadku niepowodzenia traci jedną, ale jeśli ma rację, zatrzymuje ją. Tym sposobem nawet jeśli arbiter popełni błąd, a nie korzysta z możliwości obejrzenia powtórki, na wniosek trenera i tak musi sprawdzić sytuację" - informował profil Mistrzowie Polski na Facebooku.

Zobacz też: Wielkie oszustwo Putina ujawnione. Oto nowe mięso armatnie Rosji.

Skromna wygrana Argentyny

Maroko czekało więc na rywala, z którym zmierzy się w finale. A tego wyłonił mecz Argentyny z Kolumbią. Spotkanie było bardzo wyrównane już od samego początku. Nie potrzeba było jednak rozgrywać ani dogrywki, ani rzutów karnych. Wszystko rozstrzygnęło się w regulaminowym czasie gry. Wystarczyła jedna bramka. Tę w 72. minucie zdobył Mateo Silvetti. Siedem minut później z boiska za drugi żółty kartonik wyleciał Jhon Renteria, a Kolumbia w osłabieniu wiele zdziałać już nie potrafiła. Tak więc to Argentyna awansowała do finału.

Maroko - Francja 1:1 (5-4 rz.k.)

Argentyna - Kolumbia 1:0

Decydujące o tytule starcie zaplanowano na 20 października na godzinę 1:00 w nocy czasu polskiego. Ale to nie jedyny mecz, który czeka nas na tej imprezie. Francja i Kolumbia powalczą też o trzecie miejsce. Ten mecz odbędzie się 18 października o godzinie 21:00. W tegorocznej edycji medale zdobędą drużyny, którym nie udało się przed dwoma laty. Wówczas złoto wywalczył Urugwaj, srebro Włochy, a brąz Izrael.