Zastąpiła kontuzjowaną Pajor. Wszyscy widzieli, co zrobiła w meczu LM

Pierwsze informacje dotyczące kontuzji Pajor wskazywały na zerwanie więzadeł w prawym kolanie. Taka kontuzja oznaczałaby wielomiesięczny rozbrat z boiskiem. Całe szczęście, szczegółowe badania wykazały znacznie mniej groźny uraz. Polka ma jednak pauzować kilka tygodni.
Sztab szkoleniowy damskiej drużyny "Dumy Katalonii" mógł odetchnąć z ulgą, bo zwyciężczyni nagrody imienia Gerda Mullera jest kluczową zawodniczką drużyny. W tym sezonie Pajor strzeliła 8 bramek w 8 występach. Dołożyła do tego bilansu 3 asysty.
We wczorajszym spotkaniu LM Pajor nie mogła rzecz jasna wystąpić. Nie przeszkodziło to jej koleżankom w odniesieniu okazałej wygranej. W wyjazdowym meczu Barcelona pokonała Romę 4:0.
W miejsce Polki wystąpiła Kika Nazareth. Portugalka w godny sposób zastąpiła Pajor. Na początku drugiej połowy została sfaulowana w polu karnym. "Jedenastki" jednak nie wykorzystała Alexia Putellas, posyłając piłkę ponad bramką. W 58 minucie z kolei Nazareth ładnym strzałem z 16 metrów pokonała bramkarkę Romy, podwyższając rezultat spotkania na 2:0. Chwilę po tym golu została zmieniona przez Claudię Pinę.
Trener Barcelony, Pere Romeu, chwalił Portugalkę. - Jest bardzo dobra w grze przeciwko drużynom głęboko cofniętym. Potrafi świetnie odnaleźć się między liniami rywalek i mam nadzieję, że pokaże to w kolejnych meczach.
Kobieca drużyna Barcelony wygrała wszystkie mecze w tym sezonie. Z 7 wygranymi przewodzi tabeli ligi hiszpańskiej. "Duma Katalonii" prowadzi też w fazie ligowej Ligi Mistrzyń, mając najlepszy bilans bramkowy wśród drużyn z sześcioma punktami na koncie.
