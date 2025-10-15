Powrót na stronę główną
Lamine Yamal skreślony! Sensacyjna decyzja
Serwis "Tuttosport" ogłosił listę 25 finalistów, którzy powalczą o prestiżową nagrodę Golden Boy. Niestety zabrakło Michała Gurgula, który był w najlepszej setce. To nie wszystko - w tym roku o tę nagrodę nie powalczy... Lamine Yamal. Tak wytłumaczono tę decyzję.
Lamine Yamal
Fot. REUTERS/Benoit Tessier

Jakiś czas temu "Tuttosport" przedstawił listę 100 najlepszych piłkarzy do 21. roku życia, którzy byli nominowani do nagrody Golden Boy 2025. Na wstępnej liście znalazło się wielu znanych już, ale także obiecujących zawodników - Lamine Yamal, Arda Gueler, Kenan Yildiz, Leny Yoro czy Endrick. W tym gronie znalazł się także Michał Gurgul z Lecha Poznań.

Sensacja! Yamal nie wygra nagrody Golden Boy

Teraz poznaliśmy finałowe 25 nazwisk i niestety na liście zabrakło miejsca dla Polaka. To nie jest największa niespodzianka. W tym gronie nie znalazł się również... Lamine Yamal, który wygrał dwie poprzednie edycje. "Tuttosport" tłumaczy się, że został on wykluczony, gdyż znalazł się na "liście honorowej".

Lista 20 zawodników została wybrana na podstawie "Golden Boy Index" serwisu Football Benchmark, który wyciągał statystyki na podstawie występów, czasu gry, siły klubu, czy występów w kadrze. A ponadto pięć dzikich kart przyznała redakcja "Tuttosport". Tak powstała lista, z której Golden Boya wybierze 50 dziennikarzy z całej Europy.

"Ich zadaniem jest wyłonienie Absolute Best 2025. Ogłoszenie zwycięzcy i wszystkich pozostałych laureatów nagród nastąpi na konferencji prasowej w listopadzie, która utoruje drogę do ceremonii wręczenia nagród w Turynie" - pisze Tuttosport.

Na liście znaleźli się zawodnicy z trzynastu krajów. Najwięcej pochodzi z Francji i Anglii. Dalej po dwóch przedstawicieli mają Hiszpanie, Włosi, Turcy i Portugalczycy. "Premier League prowadzi w rankingu najliczniej reprezentowanych lig z 9 kandydatami, wyprzedzając La Ligę, Ligue 1 (4) i Ligę Portugalską (3). Dwa kluby mogą pochwalić się trzema zawodnikami wśród finalistów: Paris Saint-Germain i Real Madryt" - czytamy.

Jak wylicza "Tuttosport" - łączna wartość rynkowa 25 finalistów przekracza miliard euro.

Poza tym wybrano dziesięć finalistek do tytułu Golden Girl, która od 2023 roku jest przyznawana dla najlepszej młodej piłkarki grającej w Europie. Jest jedna... kontrowersja, bo na liście znalazła się zawodniczka Zenita St. Petersburg.

Finaliści do nagrody Golden Boy:

  • Pau Cubarsi - Barcelona
  • Desire Doue - PSG
  • Dean Huijsen - Real Madryt
  • Kenan Yildiz - Juventus
  • Myles Lewis-Skelly - Arsenal
  • Warren Zaire-Emery - PSG
  • Arda Gueler - Real Madryt
  • Franco Mastantuono - Real Madryt
  • Ethan Nwaneri - Arsenal
  • Jorrel Hato - Chelsea
  • Geovany Quenda - Sporting Lizbona
  • Estevao - Chelsea
  • Leny Yoro - Manchester United
  • Senny Mayulu - PSG
  • Nico O’Reilly - Manchester City
  • Eliesse Ben Seghir - Bayer 04 Leverkusen
  • Victor Froholdt - FC Porto
  • Lucas Bergvall - Tottenham Hotspur
  • Archie Grey - Tottenham Hotspur
  • Mamadou Sarr - RC Strasburg
  • Jobe Bellingham - Borussia Dortmund
  • Francesco Pio Esposito - Inter
  • Rodrigo Mora - FC Porto
  • Giovanni Leoni - Liverpool
  • Aleksandar Stanković - Club Brugge

Finalistki nagrody Golden Girl:

  • Michelle Agyemang - Brighton
  • Iman Beney - Manchester City
  • Giulia Galli - Roma
  • Eva Schatzer - Juventus
  • Signe Gaupset - Brann
  • Smilla Holmberg - Hammarby
  • Felicia Schroeder - Hacken
  • Wieke Kaptein - Chelsea
  • Nina Matejic - Zenit St. Petersburg
  • Lily Yohannes - Ajax

