Lamine Yamal skreślony! Sensacyjna decyzja

Jakiś czas temu "Tuttosport" przedstawił listę 100 najlepszych piłkarzy do 21. roku życia, którzy byli nominowani do nagrody Golden Boy 2025. Na wstępnej liście znalazło się wielu znanych już, ale także obiecujących zawodników - Lamine Yamal, Arda Gueler, Kenan Yildiz, Leny Yoro czy Endrick. W tym gronie znalazł się także Michał Gurgul z Lecha Poznań.
Teraz poznaliśmy finałowe 25 nazwisk i niestety na liście zabrakło miejsca dla Polaka. To nie jest największa niespodzianka. W tym gronie nie znalazł się również... Lamine Yamal, który wygrał dwie poprzednie edycje. "Tuttosport" tłumaczy się, że został on wykluczony, gdyż znalazł się na "liście honorowej".
Lista 20 zawodników została wybrana na podstawie "Golden Boy Index" serwisu Football Benchmark, który wyciągał statystyki na podstawie występów, czasu gry, siły klubu, czy występów w kadrze. A ponadto pięć dzikich kart przyznała redakcja "Tuttosport". Tak powstała lista, z której Golden Boya wybierze 50 dziennikarzy z całej Europy.
"Ich zadaniem jest wyłonienie Absolute Best 2025. Ogłoszenie zwycięzcy i wszystkich pozostałych laureatów nagród nastąpi na konferencji prasowej w listopadzie, która utoruje drogę do ceremonii wręczenia nagród w Turynie" - pisze Tuttosport.
Na liście znaleźli się zawodnicy z trzynastu krajów. Najwięcej pochodzi z Francji i Anglii. Dalej po dwóch przedstawicieli mają Hiszpanie, Włosi, Turcy i Portugalczycy. "Premier League prowadzi w rankingu najliczniej reprezentowanych lig z 9 kandydatami, wyprzedzając La Ligę, Ligue 1 (4) i Ligę Portugalską (3). Dwa kluby mogą pochwalić się trzema zawodnikami wśród finalistów: Paris Saint-Germain i Real Madryt" - czytamy.
Jak wylicza "Tuttosport" - łączna wartość rynkowa 25 finalistów przekracza miliard euro.
Poza tym wybrano dziesięć finalistek do tytułu Golden Girl, która od 2023 roku jest przyznawana dla najlepszej młodej piłkarki grającej w Europie. Jest jedna... kontrowersja, bo na liście znalazła się zawodniczka Zenita St. Petersburg.
