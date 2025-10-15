Boniek ocenił nowego trenera Widzewa. Wszystko jasne

Widzew Łódź zaskoczył we środę całą Polskę. Patryk Czubak został szkoleniowcem pierwszej drużyny 26 sierpnia, kiedy zastąpił na stanowisku zwolnionego Żeljko Sopicia. Odniesione przez niego wyniki były jednak niekorzystne, a ponadto doszła do tego głośna "afera weselna". Mimo to mało kto spodziewał się, że może pożegnać się ze stanowiskiem. A tak się stało.
Nowym trenerem Widzewa został Igor Jovicević, który dawniej pracował w Szachtarze Donieck czy Łudogorcu Razgrad. Od początku czerwca pozostawał jednak bez pracy. Aż do teraz. Momentalnie na zmianę szkoleniowca zareagował były prezes PZPN Zbigniew Boniek. - Tak, dotarła do mnie ta wiadomość pięć minut przed programem. Wiedziałem, że coś się święci. Jovicević był przez kogoś widziany parę dni temu w Warszawie. Natomiast jest to trener z ciekawym CV, który coś dobrego zrobił - wyznał.
Boniek przyznał, że zastanawia się nad jednym. - Był Sopić, był Czubak, który miał chyba podpisany kontrakt na cztery lata, kto zatem wymyślił Sopicia i Czubaka? - grzmiał, pytając retorycznie "kto wymyślił trenera Jovicevicia?".
- Wydaje mi się, że wymyślił go nowy człowiek w Widzewie - Dariusz Adamczuk, bo to jest trener pokroju Runjaicia oraz Gustafssona. To jest podobny profil - tłumaczył na antenie Kanału Sportowego. 69-latek nie jest jednak przekonany, czy to rozwiąże problemy Widzewa. - Życzę tego z całego serca. Natomiast to jest pierwszy ruch, a takich musi być kilka poważnych, głębokich - podsumował.
Widzew po 11. kolejkach ligowych zajmuje 11. miejsce w tabeli ekstraklasy, mając w dorobku 13 pkt. Już w piątek 17 października dojdzie do debiutu nowego trenera w starciu z Radomiakiem Radom.
