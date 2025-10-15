Kulesza wybrał szefa sędziów. Stanowski odpowiada. "Powiedział, żebym uważał"

Wiceprezes PZPN ds. piłki amatorskiej Tomasz Garbowski wyznał, że jest zadowolony z tego, jak przebiegły rozmowy z kandydatami. - Miałem trzy pytania do każdego z kandydatów. Dwa zadawałem od siebie, trzecie było losowane z bazy dwudziestu kilku pytań. (...) A czy było jak na maturze, a nie w dialogu? Zupełnie nie. To były pytania dotyczące problemów, z którymi Przewodniczący Kolegium Sędziów będzie musiał się zmierzyć - przekazał w rozmowie z Interią.

Wszystko jasne. Oto nowy przewodniczący sędziów

Jako pierwszy informację o przejęciu stanowiska przez Marcina Szulca przekazał dziennikarz Krzysztof Marciniak. "Nikomu nie trzeba mówić, że czeka go wiele wyzwań. Dużo czasu musiało minąć, by wybrać człowieka, który cały czas był na miejscu" - napisał na portalu X. Niedługo później wieści potwierdził Polski Związek Piłki Nożnej. Jak się okazało, Szulc ostatecznie pokonał Pawła Sokolnickiego, Macieja Wierzbowskiego oraz Arkadiusza Kamila Wójcika w rywalizacji o posadę.

Ujawniono również, że do Kolegium Sędziów dołączyły trzy nowe osoby: Tomasz Radkiewicz, Krzysztof Myrmus oraz Radosław Siejka. Pierwszy został wiceprzewodniczącym ds. organizacyjnych, drugi sekretarzem, natomiast trzeci - członkiem. Powołano również Rzecznika Ochrony Prawa Związkowego, którym stał się Marcin Ilków.

Skład Kolegium Sędziów PZPN:

1. Marcin Szulc – Przewodniczący

2. Maciej Wierzbowski – Wiceprzewodniczący ds. szkolenia

3. Tomasz Radkiewicz – Wiceprzewodniczący ds. organizacyjnych

4. Krzysztof Myrmus – Sekretarz

5. Robert Małek – Członek

6. Radosław Siejka – Członek

7. Marcin Ilków - Rzecznik Ochrony Prawa Związkowego

Dziennikarze reagują na zatrudnienie Szulca. Oto co napisał Krzysztof Stanowski

Momentalnie zareagowali na to eksperci. Dość prześmiewczy komentarz zamieścił dziennikarz Krzysztof Stanowski. "Miałem 14 lat, wytknąłem mu złe sędziowanie w meczu III ligi na lokalnych stronach Przeglądu Sportowego, a on przed następnym spotkaniem podszedł i powiedział, żebym uważał, co piszę, bo on dużo o mnie wie" - napisał o kandydaturze Szulca. "Chyba chodziło o trójkę z biologii" - dodał.

Szulc pełnił funkcję szefa sędziów tymczasowo od lipca. Z końcem poprzedniego sezonu z funkcji zrezygnował Tomasz Mikulski, który nie chciał ubiegać się o kolejną kadencję. Jego miejsce zajął za to najbliższy współpracownik, który został poparty przez prezesa PZPN Cezarego Kuleszę. "Koniec bezkrólewia" - podsumował były sędzia międzynarodowy Rafał Rostkowski.