UEFA znów namiesza? Eliminacje jak Liga Mistrzów. Prezydent zabrał głos

Przez lata obserwowaliśmy różne zmiany w przypadku turniejów klubowych i reprezentacyjnych, które przeprowadzała FIFA czy UEFA. W Lidze Mistrzów, Lidze Europy i Lidze Konferencji odeszliśmy już od tzw. tradycyjnych faz grupowych, a pojawiła się faza ligowa z jedną tabelą. Nie ma też spadków np. z Ligi Mistrzów do Ligi Europy. W przypadku najbliższej edycji mistrzostw świata w 2026 r. mówimy o występie 48 drużyn (a nie 32, jak było podczas mundialu w Katarze w 2022 r.). Czy wkrótce UEFA może dokonać ważnej zmiany?

Wielkie zmiany? UEFA rozważa zupełne inny model eliminacji. "Ciekawszy format"

Z doniesień Sky Sports wynika, że UEFA rozważa wprowadzenie zmian w formacie rozgrywek międzynarodowych, ponieważ "istnieją obawy, że obecny format eliminacji do mistrzostw świata i Europy nie jest zbyt atrakcyjny dla kibiców".

Na samym początku sezonu 25/26 mamy trzy przerwy na zgrupowania reprezentacji. Teraz jest już jasne, że w przyszłości będą dwie przerwy, bo wrześniowe i październikowe zgrupowania zostaną połączone. W całym roku kalendarzowym, nie licząc lat turniejowych, jest aż pięć przerw "na kadrę".

- Nie sądzę, by same mistrzostwa Europy się zmieniły, ale być może eliminacje będą inne. Nie będzie więcej meczów, ale ciekawszy format. Myślimy na ten temat - mówił Aleksander Ceferin, prezydent UEFA. Sky Sports podaje, że UEFA rozważa wprowadzenie systemu szwajcarskiego do eliminacji. W nim zespoły grają tylko raz z rywalami o określonym "poziomie zaawansowania". W ten sposób UEFA może zaczerpnąć z tego, co już wprowadziła do Ligi Mistrzów.

- Wszyscy chcą zmian, ale nikt nie chce ich wprowadzać. Ludzie mówią, że trzeba coś zrobić, ale gdy tylko próbujesz to zrobić, to mówią: nie. Mieliśmy odwagę porozmawiać ze wszystkimi zaangażowanymi podmiotami - dodaje Ceferin.

"Wcześniej, już w grudniu, wiadomo było, kto się zakwalifikuje. W zeszłym sezonie, PSG i Manchester City nie były pewne swego aż do ostatniego meczu. Ta nieprzewidywalność sprawia, że piłka nożna jest tak wyjątkowa" - czytamy w artykule Sky Sports.

Pierwsza część eliminacji do mistrzostw świata 2026 w strefie UEFA zakończy się w połowie listopada br., a w marcu przyszłego roku odbędą się baraże. W nich, z bardzo dużym prawdopodobieństwem, wystąpi reprezentacja Polski.