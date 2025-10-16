Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Taki stosunek Boniek ma do religii. "W Polsce bardzo często się to wyciąga"
Wiara to jeden z tematów, który nie zawsze chętnie jest podejmowany przez postacie polskiego sportu. Były prezes PZPN Zbigniew Boniek w przeszłości, zapytany o swoją wiarę, nie zawahał się w odpowiedzi. - Jestem katolikiem i czasami to denerwuje, że w Polsce bardzo często się to wyciąga. Kto w Polsce nie jest katolikiem? 99 procent ludzi jest katolikami. Nawet ci, którzy byli komunistami, po cichu się chrzcili - mówił w 2022 roku w rozmowie z Kanałem Sportowym.
Zbigniew Boniek
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Zbigniew Boniek w latach 2012-2021 był prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Choć obecnie nie pełni żadnej funkcji w polskiej piłce, to nadal chętnie komentuje bieżące wydarzenia. Nie unika trudnych tematów - zabiera głos w sprawach sportowych, ale też politycznych. Rzadko jednak sam mówi o kwestiach związanych z religią. Dlaczego? Powód podał przed trzema laty. W 2022 roku gościł w programie "Niech gadają" prowadzonym przez Małgorzatę Domagalik na Kanale Sportowym.

Zobacz wideo Kosecki mocno o grze Sebastiana Szymańskiego w reprezentacji: Jestem w szoku!

Boniek rzadko o tym mówi. "W Polsce bardzo często się to wyciąga"

- Jestem katolikiem i czasami to denerwuje, że w Polsce bardzo często się to wyciąga. Kto w Polsce nie jest katolikiem? 99 procent ludzi jest katolikami. Nawet ci, którzy byli komunistami, po cichu się chrzcili - mówił były szef polskiej federacji.

We wspomnianej rozmowie Boniek przyznał, że do "Komunii Świętej przystępuje", ale nie korzysta z innego sakramentu - pokuty i pojednania. Dlaczego? Uargumentował to w taki sposób, że "grzechów ciężkich nie popełnia".

Boniek, jako mieszkaniec Rzymu, zabrał głos na temat związany z wiarą także w kwietniu tego roku. Po śmierci Papieża Franciszka zamieścił osobisty, wzruszający wpis na portalu X.

- Rzym żegna Papieża Franciszka. Zawsze pogodny, prostolinijny, szczery - przyjaciel młodzieży. Odważny i walczący o lepszą rzeczywistość. Miałem też to szczęście i zaszczyt Go poznać….. R.I.P - pisał. 

Zbigniew Boniek to jedna z największych legend w historii polskiej piłki. W 80 meczach z orłem na piersi zdobył 24 gole. Jest medalistą mistrzostw świata z 1982 roku.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

Quiz wiedzy. Dopasujesz piłkę do sportu? Bez problemu robi to tylko co 5. uczestnik