Taki stosunek Boniek ma do religii. "W Polsce bardzo często się to wyciąga"

Zbigniew Boniek w latach 2012-2021 był prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej. Choć obecnie nie pełni żadnej funkcji w polskiej piłce, to nadal chętnie komentuje bieżące wydarzenia. Nie unika trudnych tematów - zabiera głos w sprawach sportowych, ale też politycznych. Rzadko jednak sam mówi o kwestiach związanych z religią. Dlaczego? Powód podał przed trzema laty. W 2022 roku gościł w programie "Niech gadają" prowadzonym przez Małgorzatę Domagalik na Kanale Sportowym.

Boniek rzadko o tym mówi. "W Polsce bardzo często się to wyciąga"

- Jestem katolikiem i czasami to denerwuje, że w Polsce bardzo często się to wyciąga. Kto w Polsce nie jest katolikiem? 99 procent ludzi jest katolikami. Nawet ci, którzy byli komunistami, po cichu się chrzcili - mówił były szef polskiej federacji.

We wspomnianej rozmowie Boniek przyznał, że do "Komunii Świętej przystępuje", ale nie korzysta z innego sakramentu - pokuty i pojednania. Dlaczego? Uargumentował to w taki sposób, że "grzechów ciężkich nie popełnia".

Boniek, jako mieszkaniec Rzymu, zabrał głos na temat związany z wiarą także w kwietniu tego roku. Po śmierci Papieża Franciszka zamieścił osobisty, wzruszający wpis na portalu X.

- Rzym żegna Papieża Franciszka. Zawsze pogodny, prostolinijny, szczery - przyjaciel młodzieży. Odważny i walczący o lepszą rzeczywistość. Miałem też to szczęście i zaszczyt Go poznać….. R.I.P - pisał.

Zbigniew Boniek to jedna z największych legend w historii polskiej piłki. W 80 meczach z orłem na piersi zdobył 24 gole. Jest medalistą mistrzostw świata z 1982 roku.