Kapitalne wieści! Znamy miejsce Polski w nowym rankingu FIFA

Ranking FIFA nie tylko określa potencjał sportowy danych nacji, ale ma spore znaczenie przy tworzeniu "koszyków" eliminacji, baraży oraz wielkich imprez. Stąd kibice piłkarscy powinni traktować go jako coś więcej niż ciekawostkę. Obecnie znajduje się w nim 210 drużyn z całego świata.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki nie ma litości! W Ekstraklasie nie ma dobrego polskiego napastnika... Wstyd!

Znamy miejsce Polski w rankingu FIFA!

Zespół Jana Urbana w październiku rozegrał dwa mecze. Najpierw w starciu towarzyskim ograł 1:0 Nową Zelandią, a następnie pokonał 2:0 Litwę w eliminacjach mistrzostw świata. Dwa zwycięstwa, nawet z nisko notowanymi przeciwnikami, zazwyczaj oznaczają awans w rankingu FIFA i tak też było tym razem. Wiemy już, że w najnowszym zestawieniu piłkarskiej centrali Polska będzie zajmować 33. miejsce - kiedy jeszcze niedawno była 36. kadrą globu.

ZOBACZ TEŻ: Oto co zrobiła FC Barcelona, po tym jak Pajor doznała ciężkiej kontuzji

Co ciekawe, nasz zespół wyprzedza między innymi... Rosja, która od ponad trzech lat nie bierze udziału w międzynarodowych rozgrywkach o stawkę. "Sborna" jest skazana na rozgrywanie meczów towarzyskich, ale jej wyniki też są brane pod uwagę przy tworzeniu rankingu FIFA. W październiku piłkarze Waleriego Karpina ograli Iran (2:1) oraz Boliwię (3:0). Dzięki temu awansowali o trzy oczka i będą notowani jako 30. reprezentacja świata.

Liderami rankingu FIFA pozostaną Hiszpanie. Na drugim miejscu znajdzie się Argentyna, która wyprzedziła Francję, po tym, jak ta zremisowała z Islandią.

Tak będzie wyglądał najnowszy ranking FIFA:

1. Hiszpania

2. Argentyna

3. Francja

4. Anglia

5. Portugalia

6. Brazylia

7. Holandia

8. Belgia

9. Włochy

10. Niemcy

...



33. Polska