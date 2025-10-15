Dantejskie sceny we Włoszech przed meczem z Izraelem. "Tysiące"

Wojna w Strefie Gazy kosztuje życie niewinnych ludzi. We wtorek 14 października doszło do meczu Włochów z Izraelem, który stał się kolejnym pretekstem do tego, by wyrazić swój sprzeciw przeciwko działaniom państwa Izrael. W Udine tego dnia nie było spokojnie, a włoskie media opisują to, co działo się dookoła spotkania na północy kraju.

Zamieszki w związku z meczem Włochy - Izrael. "Organy ścigania odpowiedziały"

"W Udine marsz poparcia dla Gazy, który do końca przebiegał pokojowo, przerodził się w napięcie, gdy niektórzy demonstranci próbowali przebić się przez kordon policji i zaczęli rzucać petardami, bombami dymnymi i barierami w pojazdy opancerzone. Organy ścigania odpowiedziały kordonem policji prewencyjnej i armatkami wodnymi" - tak portal tg24.sky.it opisuje wydarzenia, które rozgrywały się w związku z meczem Włochów z Izraelem w ramach eliminacji do mistrzostw świata.

"Tysiące protestujących, w tym niektórzy spoza regionu, zgromadziły się w centrum miasta, aby wyrazić sprzeciw wobec meczu kwalifikacyjnego do mistrzostw świata" - pisze źródło.

To nie pierwszy raz, gdy przed meczem europejskiego zespołu z Izraelem dochodzi do manifestacji. Przed meczem Norwegii z Izraelem (5:0) także zastosowano specjalne środki, a pod stadionem zgromadziły się protestujące osoby. Przed spotkaniem hymn Izraela został wygwizdany.

Samo spotkanie było niezwykle jednostronne. Włosi pewnie wygrali 3:0, a do siatki rywali trafiali kolejno Mateo Retegui (dwukrotnie) i Gianluca Mancini, dla którego był to pierwszy gol w narodowych barwach.