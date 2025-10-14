Oto pierwszy kraj z Europy z awansem na MŚ! Rekord

Reprezentacja Anglii była zdecydowanym faworytem grupy K eliminacji mistrzostw świata. Serbia, Albania, Łotwa i Andora nie mogły im sprawić większego problemu. "Synowie Albionu" zapewnili sobie awans na amerykański mundial na dwie kolejki przed końcem i jako pierwsza europejska drużyna.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Lewandowski podsumował Jana Urbana jako selekcjonera

Anglicy wyjaśnili wszystko w pierwszej połowie. W 26 minucie strzelanie rozpoczął Anthony Gordon, a tuż przed przerwą Krisjanisa Zviedrisa dwukrotnie pokonał Harry Kane. W drugiej części spotkania Maksims Tonisevs skierował piłkę do własnej bramki, a w samej końcówce wynik na 5:0 podwyższył Eberechi Eze.

Piłkarze Thomasa Tuchela w pełni kontrolowali przebieg meczu, nie pozwalając Łotyszom na tworzenie groźnych sytuacji. Długimi momentami wymieniali bezproduktywnie podania. Nie było jednak potrzeby, by forsować tempo. Rozstrzygnięte były zarówno wynik spotkania, jak i kwestia zwycięstwa w grupie eliminacyjnej.

To musiał być Kane

Jak podaje BBC, Harry Kane pobił tego wieczoru kolejny rekord. Tym razem objął samodzielne prowadzenie w klasyfikacji strzelców dubletów w reprezentacji Anglii. 32-latek już trzynastokrotnie w swojej karierze zdobywał minimum dwie bramki w meczu kadry narodowej. Poprzednim rekordzistą był Nat Lofthouse, który uczynił to 12 razy w latach 1950-58.

Podopieczni Thomasa Tuchela są niepokonani w swojej grupie eliminacyjnej i już nikt nie odbierze im awansu na przyszłoroczne mistrzostwa świata. Łotwa zajmuje czwarte miejsce z pięcioma punktami na koncie. W drugim spotkaniu tej grupy Serbia sensacyjnie przegrywała z Andorą, ale ostatecznie odniosła spodziewane zwycięstwo.