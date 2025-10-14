Ronaldo pobił rekord wszech czasów! Ale co się wydarzyło potem?!

Cristiano Ronaldo nie przestaje zadziwiać skutecznością. Do tej pory w trwających eliminacjach do mistrzostw świata 2026 strzelił trzy gole. We wtorek dołożył dwa kolejne. W meczu Portugalia - Węgry odwrócił losy pierwszej połowy, a przy okazji stał się najskuteczniejszym strzelcem w historii kwalifikacji do mundialu.

Ronaldo wciąż to ma! Ustanowił rekord MŚ, a potem jeszcze jeden gol

Dla Portugalczyków mecz w Lizbonie nie rozpoczął się zbyt dobrze. Już w ósmej minucie dośrodkowanie z rzutu rożnego Szoboszlaia na bramkę zamienił Attila Szalai. Wtedy do akcji wkroczył Ronaldo. W 22. z najbliższej odległości wpakował piłkę do siatki po podaniu Nelsona Semedo, dając wyrównanie. Dla Ronaldo był to 40. gol w rozgrywkach tej rangi. Dzięki temu stał się samodzielnym liderem, jeśli chodzi o liczbę bramek w eliminacjach do mistrzostw świata.

Do tej pory dzielił to miejsce z Carlosem Ruizem, który w latach 1998-2016 grał w reprezentacji Gwatemali. Obaj mieli na koncie po 39 goli. Tuż za ich plecami plasuje się natomiast Leo Messi z dorobkiem 36 bramek. Wysoko na tej liście figuruje też Robert Lewandowski. Polak z 33 golami zajmuje piąte miejsce. Przed nim jest jeszcze Irańczyk Ali Daei (35 goli).

Portugalia szła po awans na mundial. Dwa gole Ronaldo nie wystarczyły

Na 40 trafieniach Ronaldo się jednak nie zatrzymał. Jeszcze przed końcem pierwszej połowy dołożył bramkę numer 41. W doliczonym czasie wykorzystał wrzutkę w pole karne Nuno Mendesa i znów z bliskiej odległości pokonał węgierskiego bramkarza.

W drugiej połowie napastnikowi Al-Nassr nie udało się skompletować hat-tricka. Na boisku przebywał do 78. minuty. Wówczas zmienił go Goncalo Ramos. Gdyby wynik 2:1 utrzymał się do końca, zespół Roberta Martineza już teraz zapewnił sobie awans na mundial - jako pierwszy w Europie. Tak się jednak nie stało. W doliczonym czasie gry remis 2:2 dał Węgrom Dominik Szoboszlai, który wykorzystał podanie Lukacsa. Tym samym obie ekipy podzieliły się punktami. W tabeli grupy F prowadzi Portugalia z dorobkiem 10 "oczek". Drudzy Węgrzy mają ich 5 i wciąż teoretycznie mogą zająć pierwsze miejsce. Do końca rywalizacji pozostały dwie kolejki.