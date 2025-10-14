Ronaldo pobił rekord wszech czasów! Ale co się wydarzyło potem?!

Cristiano Ronaldo nie przestaje zadziwiać skutecznością. Do tej pory w trwających eliminacjach do mistrzostw świata 2026 strzelił trzy gole. We wtorek dołożył dwa kolejne. W meczu Portugalia - Węgry odwrócił losy pierwszej połowy, a przy okazji stał się najskuteczniejszym strzelcem w historii kwalifikacji do mundialu.
Dla Portugalczyków mecz w Lizbonie nie rozpoczął się zbyt dobrze. Już w ósmej minucie dośrodkowanie z rzutu rożnego Szoboszlaia na bramkę zamienił Attila Szalai. Wtedy do akcji wkroczył Ronaldo. W 22. z najbliższej odległości wpakował piłkę do siatki po podaniu Nelsona Semedo, dając wyrównanie. Dla Ronaldo był to 40. gol w rozgrywkach tej rangi. Dzięki temu stał się samodzielnym liderem, jeśli chodzi o liczbę bramek w eliminacjach do mistrzostw świata.
Do tej pory dzielił to miejsce z Carlosem Ruizem, który w latach 1998-2016 grał w reprezentacji Gwatemali. Obaj mieli na koncie po 39 goli. Tuż za ich plecami plasuje się natomiast Leo Messi z dorobkiem 36 bramek. Wysoko na tej liście figuruje też Robert Lewandowski. Polak z 33 golami zajmuje piąte miejsce. Przed nim jest jeszcze Irańczyk Ali Daei (35 goli).
Na 40 trafieniach Ronaldo się jednak nie zatrzymał. Jeszcze przed końcem pierwszej połowy dołożył bramkę numer 41. W doliczonym czasie wykorzystał wrzutkę w pole karne Nuno Mendesa i znów z bliskiej odległości pokonał węgierskiego bramkarza.
W drugiej połowie napastnikowi Al-Nassr nie udało się skompletować hat-tricka. Na boisku przebywał do 78. minuty. Wówczas zmienił go Goncalo Ramos. Gdyby wynik 2:1 utrzymał się do końca, zespół Roberta Martineza już teraz zapewnił sobie awans na mundial - jako pierwszy w Europie. Tak się jednak nie stało. W doliczonym czasie gry remis 2:2 dał Węgrom Dominik Szoboszlai, który wykorzystał podanie Lukacsa. Tym samym obie ekipy podzieliły się punktami. W tabeli grupy F prowadzi Portugalia z dorobkiem 10 "oczek". Drudzy Węgrzy mają ich 5 i wciąż teoretycznie mogą zająć pierwsze miejsce. Do końca rywalizacji pozostały dwie kolejki.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!