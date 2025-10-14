Historyczny wyczyn. Znamy kolejnego uczestnika mundialu!

We wtorek finiszuje czwarta runda eliminacji do mistrzostw świata 2026 w strefie azjatyckiej. W tym etapie znalazło się sześć zespołów, które zostały podzielone na dwie grupy po trzy drużyny. W pierwszej z nich we wtorek potyczkę o awans stoczyły Katar i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tej drugiej ekipie do wywalczenia przepustki na mundial wystarczył remis. To wszystko dlatego, że Zjednoczone Emiraty Arabskie pokonały Oman (2:1), a Katar z nim zremisował (0:0).

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Zieliński nie zgodza się z dziennikarzem! "Nie widziałem"

Eliminacje MŚ. Katar ma powody do świętowania

Mecz rozegrany w Dosze na stadionie Jassim Bin Hamad okazał się szczęśliwy dla gospodarzy. Do przerwy na tablicy z wynikami widniał co prawda rezultat bezbramkowy, ale w drugiej części gry Katarczycy przechylili szalę zwycięstwa na swoją korzyść.

Otworzyli wynik w 49. minucie po trafieniu Boualema Khoukhiego. Z kolei w 74. minucie na 2:0 trafił Pedro Miguel. Rywale grali do końca, co nie może dziwić. W dodatku czerwoną kartkę tuż przed upłynięciem podstawowego czasu gry zobaczył Tarek Salman, więc Zjednoczone Emiraty Arabskie poczuły krew.

Arbiter doliczył aż 15 minut, a to oznaczało nerwówkę dla gospodarzy. Ostatecznie padła tylko bramka kontaktowa, której autorem był Sultan Adil. Później drużyna przyjezdna miała jeszcze siedem minut na strzelenie gola dającego zwycięski remis, ale tak się nie stało.

Historyczny wyczyn Kataru w eliminacjach do MŚ

Katar wygrał grupę A czwartej rundy eliminacji do mundialu w strefie azjatyckiej i pierwszy raz w historii wywalczył awans na mistrzostwa świata poprzez eliminacje. W 2022 roku nie wyszedł z grupy, organizując turniej u siebie.

Dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich to z kolei nie koniec marzeń o przyszłorocznej imprezie. Czeka ich teraz rywalizacja w piątej rundzie eliminacji z drugą drużyną grupy B, w której występują Arabia Saudyjska, Irak i Indonezja.