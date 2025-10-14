Szwecja w żałobie po kompromitacji z Polską. Padły mocne słowa

W deklasacji, jaką nasza młodzieżówka wyrządziła szwedzkim rówieśnikom, przewodził Tomasz Pieńko. Kapitan kadry do lat 21 strzelił hat-tricka, otwierając wynik spotkania w szóstej minucie, następnie wykorzystując rzut karny po faulu na Pietuszewskim, i ustalając wynik spotkania w doliczonym czasie.

O ile postawa młodych Polaków spotyka się z zachwytem, tak zupełnie przeciwnie jest w przypadku wtorkowych rywali podopiecznych Jerzego Brzęczka.

Młodzi jak starzy. Czyli fatalni.

Aftonbladet relację z meczu zatytułował "Potężne ciosy dla młodzieży". Andreas Kack zauważył, że losy reprezentacji seniorskiej, jak również i drużyny do lat 21 wyglądają niezwykle podobnie. Młodzieżówka zajmuje piąte miejsce w sześciozespołowej grupie eliminacji do Euro U21. Byli w stanie pokonać wyłącznie Armenię. Seniorzy za to wczoraj przegrali z Kosowem i tylko dzięki postawie w Lidze Narodów mają jeszcze szanse na amerykański mundial.

Na SVT możemy przeczytać o "kolejnym wielkim wybuchu". Nawiązano tym samym do poprzedniego spotkania kadry młodzieżowej. W Cesenie uległa ona Włochom 0:4.

Fotbolls Kanalen natomiast mecz z Polską określa mianem "upokorzenia". "Szwecja się kompletnie rozpadła" przyznał Samuel Parts. "Całkowicie poniżająca klęska stała się faktem"

Portal svenskafans.com rozpoczyna relację od tytułu "Fiasko". "Jeżeli Jon Dahl Tomasson został zwolniony, taki sam los powinien spotkać Daniela Backstroma. Kadra U21 staje się gorsza i gorsza, przegapia turniej za turniejem."