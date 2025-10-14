Robert Lewandowski dołączył do FC Barcelony latem 2022 roku. Polak podpisał z Dumą Katalonii czteroletni kontrakt. Wygląda na to, że wybitny napastnik będzie musiał pożegnać się z Barceloną po tym sezonie, bo umowa najprawdopodobniej nie zostanie przedłużona. Wśród głównych przyczyn podaje się wiek "Lewego". W sierpniu przyszłego roku skończy 38 lat. Coraz trudniej jest utrzymać mu najwyższy poziom, co nie zmienia faktu, że w Barcelonie jest mocno szanowany.

Lewandowski chwalony. "Znakomity napastnik"

Lewandowski dla Dumy Katalonii zrobił bardzo dużo. W 156 meczach strzelił 105 goli. Obecnie jest już w czołowej dwudziestce najlepszych strzelców w historii Barcelony. Polak wywalczył z klubem pięć trofeów na czele z dwoma mistrzostwami Hiszpanii.

Teraz debatuje się o potencjalnym następcy dla "Lewego". Robią to nawet Rosjanie, ale przy okazji zwracają uwagę na długowieczność naszego napastnika, chwaląc go za to, że wciąż potrafi być bardzo skuteczny. Wiek jednocześnie odgrywa coraz większą rolę.

"Lewandowski to znakomity napastnik, wciąż jeden z najlepszych na świecie. Ale w sierpniu 2026 roku, na początku przyszłego sezonu, skończy 38 lat. Nie ma tu mowy o dyskryminacji ze względu na wiek, ale 38 lat to już całkiem sporo jak na standardy piłkarskie, nawet biorąc pod uwagę dzisiejsze warunki zdrowotne" - pisze championat.ru.

"Stratosferyczny bilans". Wymownie o poprzednim sezonie

Rosyjskim dziennikarzom imponuje, że Lewandowski jest w stanie dostosować się do intensywności, jakiej wymaga Hansi Flick. Podkreślają, że Polak zmienił się od momentu, kiedy Niemiec zastąpił na stanowisku szkoleniowca Xaviego.

I choć Lewandowski miał kapitalne sezony w Bayernie Monachium, to można wywnioskować, że Rosjan najbardziej zachwyciła poprzednia kampania w Barcelonie. "Stratosferyczny bilans" - tak nazwano to, co zrobił Lewandowski. Polak zagrał w 52 meczach, strzelając 42 gole i notując 3 asysty. A to wszystko w wieku 36 lat.

Championat.ru podkreśla, że Lewandowski nie zarabia mało, stąd jego ewentualne odejście spowoduje oddech dla FC Barcelony, choć z drugiej strony trzeba przecież szukać następcy. Wśród nich są wymieniani m.in. Julian Alvarez i Erling Haaland. Trudno jednak powiedzieć, czy Duma Katalonii będzie w stanie sprowadzić gwiazdę światowego formatu.