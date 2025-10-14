7:0 reprezentacji Polski! Niezwykła seria tuż przed eliminacjami ME

W listopadzie br. reprezentacja Polski do lat 19 rozpocznie walkę o awans na mistrzostwa Europy, które odbędą się w przyszłym roku w Walii. Zespół Łukasza Sosina będzie rywalizował w pierwszej fazie eliminacji z Bośnią i Hercegowiną, Mołdawią i Włochami. Dwa najlepsze zespoły z każdej z grup awansuje do kolejnej rundy eliminacji zwaną "elite round". Z tego grona wyłoni się siedem drużyn, które zagrają w turnieju finałowym. Polacy grali po raz ostatni na Euro U-19 w 2023 r., gdy odpadli po fazie grupowej. Teraz Polska do lat 19 grała w turnieju towarzyskim w Chorwacji.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski ma najlepszych kibiców! Ale oprawa

Bardzo dobra seria Polski U-19. A teraz mecze w eliminacjach ME

We wtorek Biało-Czerwoni grali z Turcją w trzecim meczu turnieju towarzyskiego. Spotkanie skończyło się wynikiem 1:0 dla Polski po tym, jak w 75. minucie Deniz Eren Doenmezer niefortunnie umieścił piłkę we własnej bramce. Tym samym Polacy mają siedem punktów po trzech meczach, ponieważ wcześniej wygrali 6:0 z Azerbejdżanem i zremisowali bezbramkowo z Chorwacją. Poza tym Polska ma bilans bramkowy 7-0, więc ma serię trzech meczów z czystym kontem.

W wyjściowym składzie Polski U-19 najwięcej przedstawicieli miał Lech Poznań (Wojciech Mońka i Kamil Jakóbczyk). Poza tym było po jednym reprezentancie Sandecji Nowy Sącz (Mateusz Jeleń), Motoru Lublin (Bright Ede), Legii Warszawa (Mateusz Szczepaniak), Kopenhagi (Dominik Sarapata), Sportingu CP (Daniel Ciesielski), Pogoni Szczecin (Maciej Wojciechowski), Zagłębia Lubin (Kamil Nowogoński), Jagiellonii Białystok (Bartosz Mazurek) i Pogoni Siedlce (Jakub Zbróg).

Z meczu Polska - Turcja nie była prowadzona żadna transmisja, co nie podobało się internautom. "Świetna grafika - domyśl się sam, kiedy ten mecz, w poście też brak informacji" - czytamy pod wpisem "Łączy nas piłka" na portalu X.

Zobacz też: Litwini ogłaszają po wizycie Tuska na meczu Polski w Kownie

Kapitanem Polaków w tym spotkaniu był Bartosz Mazurek. "Il Capitano. Zacznie grać w lidze, przestaniemy się martwić o 'szóstkę' na wiele lat" - zauważył Marek Wasiluk, ekspert i komentator Polsatu Sport.