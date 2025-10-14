Ostry głos z Izraela ws. wykluczenia ze sportu. "Wielcy hipokryci"

Sprawa Izraela nie przestaje budzić ogromnych emocji w światowej piłce. Wiele krajów chciałoby, żeby podzielili oni los Rosji i za to, co robią w Strefie Gazy zostali usunięci z międzynarodowej piłki. UEFA miała już nawet głosować nad tym, ale Izraelowi udało się w ostatniej chwili uniknąć wykluczenia. Czy faktycznie było aż tak blisko, jak to przedstawiano? Tego nie wiemy, ale faktem jest, iż izraelskie kluby nadal grają w europejskich pucharach, a tamtejsza reprezentacja walczy o awans na mundial.

Prezes izraelskiej federacji ostro o przeciwnikach ich kraju

Izrael we wtorek 14 października o 20:45 zagra na wyjeździe z Włochami. W mieście Udine, gdzie mecz zostanie rozegrany, przed spotkaniem odbędzie się wielka, propalestyńska demonstracja, a władze mobilizują ponad 1000 funkcjonariuszy policji, bo może się zrobić gorąco. Tymczasem dziennik "Corriere della Sera" porozmawiał przed tym spotkaniem z Mosze Zuaresem. To prezes Izraelskiej Federacji Piłkarskiej. Zapytany o wykluczenie ich z futbolu działacz zareagował ostro. Powiedział że to nie Izrael zaczął to, co dzieje się w Strefie Gazy.

- Ci, którzy chcą naszego wykluczenia, są wielkimi hipokrytami. Zapominają, kto został zaatakowany 7 października 2023 roku, kto był w niewoli przez lata, a kto jak dotąd odrzucał każdą możliwość zaprzestania wojny. Nikt nie raczył wyjaśnić, jak zawieszenie Izraela miałoby wnieść do sprawy cokolwiek pozytywnego. Staramy się izolować naszych piłkarzy od tego, co się dzieje, ale to nie jest do końca możliwe. Czasem to nas wzmacnia, czasem nas osłabia. Wyobraź sobie przygotowania do meczu, gdy co chwile słychać informacje o alarmach i atakach na Izrael - powiedział Zuares.

Udine szykuje się, jak na oblężenie. Tymczasem Zuares jest przekonany, że będzie spokój

Dokładnie rok temu Izrael także grał we Włoszech w Lidze Narodów (1:4), również z Udine. Zuares twierdzi, że wówczas wszystko było w porządku i nie spodziewa się, by tym razem było inaczej. - W zeszłym roku było doskonale. Mała część publiki wybuczała nasz hymn, ale została zagłuszona przez brawa od większości. To było bardzo emocjonalne zdarzenie. Jeśli taka mniejszość znów się zdarzy, nie przejmiemy się tym - stwierdził izraelski prezes. Początek meczu Włochy - Izrael od 20:45.