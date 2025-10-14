Podolski zawiedziony tym, co zrobili Polacy i Niemcy. "Powinni się obudzić"

Lukas Podolski od 2017 r. nie gra w niemieckiej kadrze, ale w trakcie ostatniej przerwy reprezentacyjnej mógł poczuć się jak za dawnych lat. Wystąpił bowiem w niedzielnym meczu legend Polska - Niemcy (3:3) na Stadionie Śląskim - w pierwszej połowie dla gości, w drugiej dla gospodarzy (dla obu zespołów zaliczył asystę). Na boisku humory dopisywały, ale później 40-latek pozwolił sobie użyć mocniejszych słów.

REKLAMA

Zobacz wideo Podolski chce kupić Górnika Zabrze. Kosecki: Kto chce inwestować w polski klub?!

Lukas Podolski rozczarowany po meczu legend Polska - Niemcy. "Nie pomagają"

Jego zdaniem władze piłkarskie obu krajów powinny robić więcej na rzecz swoich dawnych gwiazd. - Ani federacja polska, ani niemiecka (PZPN i DFB - red.) nie pomagają reprezentacjom składającym się z byłych zawodników. Przecież ani Polacy, ani Niemcy nie grali nawet w koszulce z herbem, jakie mają reprezentacje. To wielka szkoda, wielu zawodników dużo zrobiło dla piłki - wyznał, cytowany przez portal Interia Sport.

Następnie Podolski wskazał, w jaki sposób można by pomóc w organizacji takiego przedsięwzięcia. - Mogliby chociaż przekazać sprzęt lub pomóc w sfinansowaniu wyjazdu. Niestety, ludzie, którzy pracują w związkach, inaczej na to patrzą. Powinni się jednak obudzić - stwierdził.

Lukas Podolski zadowolony ze spotkania ze starymi znajomymi. "Dużo zrobili dla Niemiec i Polski"

Mimo wszystko 130-krotny reprezentant Niemiec był bardzo zadowolony z udziału w tym wyjątkowym spotkaniu. - Fajnie, że takie mecze są. Miło spotkać się z chłopakami, z którymi grałem w Bundeslidze czy reprezentacji. Dobrze, żeby przypomnieć ludziom piłkarzy, którzy dużo dla Niemiec i Polski zrobili - podsumował.

Zobacz też: Barcelona ogłosiła przed El Clasico! Lewandowski w roli głównej

Mistrz świata z 2014 r. rywalizował z reprezentacją Polski pięciokrotnie. Najpierw na mistrzostwach świata 2006 (1:0 dla Niemiec), potem na Euro 2008 (2:0 dla Niemiec, zdobył obie bramki), później w meczu towarzyskim w 2011 r. (2:2), a następnie dwukrotnie w eliminacjach Euro 2016 (0:2 w Warszawie i 3:1 we Frankfurcie).

Teraz Lukas Podolski znów koncentruje się na Górniku Zabrze. Ostatni mecz w klubie rozegrał jeszcze w sierpniu, później pauzował z powodu kontuzji. Być może wystąpi w spotkaniu lidera Ekstraklasy z Koroną Kielce, zaplanowanym na sobotę 18 października.