Sensacyjny powrót Benzemy coraz bliżej! Może zagrać z reprezentantem Polski

Rok 2022 był przełomowy w karierze Karima Benzemy. Francuz zdobył wówczas Złotą Piłkę, a także rozpoczął swój ostatni w karierze sezon w Realu Madryt. Strzelił w nim 31 goli we wszystkich rozgrywkach, po czym pożegnał się z "Królewskimi" po czternastu latach. Od sezonu 2023/24 jest już piłkarzem saudyjskiego Al-Ittihad i wiedzie mu się tam znakomicie.

Benzema zrobił w Arabii to, czego do dziś nie osiągnął Ronaldo

Benzema w dwa lata rozegrał dla Saudyjczyków 66 spotkań, w których strzelił aż 41 goli, a do tego dorzucił 17 asyst. W dużej mierze dzięki jego znakomitej dyspozycji Al-Ittihad zostało w zeszłym sezonie mistrzem kraju. Francuz osiągnął więc coś, co jak dotąd nie udało się Cristiano Ronaldo z Al-Nassr. Ten sezon zaczął z przebojami, bo dwa z czterech meczów opuścił przez kontuzję. Jednak w dwóch pozostałych łącznie aż trzykrotnie trafiał do siatki. Możliwe jednak, że Benzema wróci jeszcze do Europy, a przynajmniej ma dostać taką możliwość.

Wczoraj Lewandowski, dziś Benzema

Według tureckich mediów Fenerbahce Stambuł szuka aktualnie napastnika i pojawił się tam pomysł ściągnięcia właśnie Karima Benzemy. - Nowy trener Fenerbahce Dominico Tedesco jasno zakomunikował po pierwszych meczach, że zespół potrzebuje nowego, skutecznego napastnika. Jhon Duran jest ciągle kontuzjowany, Cenk Tosun został odsunięty od składu, a Youssef En-Nesyri wykorzystał tylko 4 z 22 okazji, jakie miał w pierwszych meczach sezonu. Prezydent klubu Sadettin Saran spotkał się ze swoimi współpracownikami i głównym nazwiskiem, które padło, był właśnie Benzema - pisze portal fotomac.com.tr. Gdyby transfer się ziścił, to Francuz zagrałby w jednym klubie z Sebastianem Szymańskim.

Turcy podkreślają, że kontrakt Benzemy z Al-Ittihad wygasa wraz z końcem bieżącego sezonu. Jednak Fenerbahce może spróbować ściągnąć Francuza jeszcze zimą, właśnie z uwagi na swój problem ze snajperami. Oznaczałoby to skrócenie wypożyczenia Jhona Durana z Al-Nassr. Czy tak faktycznie będzie/ Przekonamy się, choć należy pamiętać, że inny turecki portal Sporx raptem dzień przed doniesieniami o Benzemie twierdził, iż na czele listy życzeń Fenerbahce jest Robert Lewandowski. Także w tym wypadku lepiej po prostu poczekać na to, co się wydarzy.