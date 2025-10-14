Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Burza we Francji. Dostało się Mbappe i Deschampsowi. "Dlaczego?"
Niedawno UEFA ostro reagowała, kiedy Lamine Yamal czy Ousmane Dembele wrócili kontuzjowani ze zgrupowania kadry. Teraz krytyka spadła na selekcjonera reprezentacji Francji, który odesłał Kyliana Mbappe do Madrytu po pierwszym meczu. Były piłkarz zarzuca "specjalne traktowanie" Didierowi Deschampsowi.
Kylian Mbappe
Fot. REUTERS/Benoit Tessier

Przerwa reprezentacyjna powoli dobiega końca. Polacy pod wodzą Jana Urbana wygrali dwa mecze - sparingowy z Nową Zelandią i o punkty w ramach el. MŚ 2026 z Litwą. Jedną z niespodzianek podczas tego zgrupowania był remis Francji z Islandią (2:2).

Zobacz wideo PSG bez Neymara, Mbappe i Messiego jest lepszy? Kosecki: Oni w ogóle nie biegali

Ostra reakcja na decyzję Deschampsa dot. Mbappe

W tym spotkaniu nie pomógł swoim kolegom Kylian Mbappe, który w wygrany, 3:0 meczu z Azerbejdżanem został odesłany do Madrytu. W 82. minucie napastnik Trójkolorowych poprosił o zmianę. Wszystko przez uraz kostki, którego nabawił się w ostatnim meczu Realu Madryt z Villarrealem.

Ta decyzja Didiera Deschampsa spotkała się z ostrą reakcją byłego francuskiego piłkarza. Jerome Rothen w rozmowie z RMC Sport nie pozostawił suchej nitki na selekcjonerze reprezentacji Francji. - To nie pierwszy raz, kiedy jesteśmy zaskoczeni wyborami trenera. Martwi mnie to, że to Kylian Mbappe. Dlaczego inni wielcy zawodnicy nie korzystają z tego preferencyjnego traktowania? Kylian Mbappé, nawet jeśli jest kapitanem, wyobrażam sobie, że są inni wielcy zawodnicy - stwierdził, cytowany przez footmercato.net.

Porównał Mbappe do Dembele

Wskazał również przykład Ousmane Dembele, który wrócił kontuzjowany z wrześniowego zgrupowania. - Jego przypadek jest jeszcze gorszy. PSG ostrzegało, że widzieliśmy, jak opuszcza mecz z lekkim bólem w udzie. Był na granicy wytrzymałości i odczuwał duże zmęczenie. Didier Deschamps i sztab medyczny zachowywali się, jakby o tym nie wiedzieli. Dembélé rzeczywiście chciał grać - podkreślił.

- Gdyby Dembélé grał w Realu Madryt, FC Barcelonie, Juventusie, AC Milan, Manchesterze City, Bayernie Monachium, wszystkich tych wielkich klubach, które Didier Deschamps kocha i szanuje, nie doszłoby do takich wydarzeń. Ale PSG jest inne - kontynuował.

"Sprawa Mbappe mnie niepokoi"

Rothen podkreślił, że Mbappe jest "specjalnie traktowany" w reprezentacji Francji. Uważa, że kapitan mógł zostać z Les Bleus i obejrzeć mecz z Islandią z ławki rezerwowych. - Sprawa Mbappé mnie niepokoi. Lekko się potknął w meczu z Azerbejdżanem, zszedł z boiska, okej. Myślę, że mógł kontynuować, ale zszedł z boiska, bo już strzelił gola - podkreślił.

Zobacz też: Boniek zobaczył, co zrobili rywale Polaków. "To było żenujące"

- Ale on zagra w ten weekend, a ty mi powiesz, że to poważna kontuzja? Skoro jutro będzie trenował i grał, to skręcenie nie jest takie duże. a na Deschampsa i personel medyczny - zakończył.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

Quiz wiedzy. Dopasujesz piłkę do sportu? Bez problemu robi to tylko co 5. uczestnik