Oto co powiedział selekcjoner Hiszpanów. Wkurzył kibiców Barcelony

Luis de la Fuente chętnie sięga po piłkarzy FC Barcelony, ale w klubie nie są zadowoleni z tego, jak ich wykorzystuje. Zarzucano mu, że przemęcza niepotrzebnie Lamine'a Yamala czy Pedriego, a z październikowego zgrupowania z urazami przedwcześnie wrócili Dani Olmo i Ferran Torres. W listopadzie 2023 r. w trakcie meczu eliminacji Euro 2024 z Gruzją Gavi zerwał więzadła w kolanie, przez co jego rozwój wyraźnie wyhamował.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski ma najlepszych kibiców! Ale oprawa

Selekcjoner reprezentacji Hiszpanii do dziś nie ukrywa, że kontuzja Gaviego w meczu kadry narodowej za jego kadencji to dla niego najgorszy moment w całej pracy z reprezentacją. W tym sezonie także nie może z niego skorzystać. Niemalże od początku sezonu Gavi ma ponownie problemy z kolanem, a w trakcie badań i operacji wyszło, że sytuacja jest gorsza, niż pierwotnie przypuszczano. Młody Hiszpan wypadł na prawie pół roku, ma wrócić na przełomie lutego i marca 2026 r.

Wpadka selekcjonera Hiszpanii przy pytaniu o Gaviego

De la Fuente został zapytany o Gaviego na konferencji prasowej przed meczem Hiszpanii z Bułgarią w eliminacjach do mundialu. Pytanie padło nieprzypadkowo, bowiem mecz odbędzie się na Estadio José Zorrilla w Valladolid - tym samym obiekcie, na którym Gavi zerwał więzadła prawie dwa lata temu.

Selekcjoner zaliczył wpadkę, bo nie do końca zdaje sobie sprawę z trudnej sytuacji jednego ze swoich ulubionych piłkarzy. Myślał, że jest w treningu. Jakby zapomniał o fakcie, że zrezygnowano z leczenia zachowawczego u Gaviego, bo konieczna okazała się artroskopia kolana.

- Na szczęście się uśmiecham, bo kontuzja minęła i Gavi już gra. Niestety, ma kolejną kontuzję, ale o niej się zapomina. To był bardzo trudny moment, biorąc pod uwagę, jak wiele znaczył dla mnie jako zawodnik i jako człowiek, jak wiele znaczył dla drużyny. Gdy wróci do zdrowia, znów będzie z nami - powiedział, cytowany przez katalońską telewizję TV3.

Zobacz też: Ależ zjazd polskiego talentu. Ma 19 lat i właśnie wylądował w piątej lidze

Gavi ma na koncie 28 występów w reprezentacji Hiszpanii, strzelił dla niej pięć goli. W czerwcu w półfinale Ligi Narodów z Francją (5:4) zaliczył symboliczny powrót do kadry, wchodząc z ławki na doliczony czas gry. W tym sezonie zagrał w dwóch meczach FC Barcelony. Pod koniec sierpnia na treningu nabawił się kontuzji kolana - tego samego, w którym miał zerwane więzadła.

Po trzech meczach eliminacji do mundialu Hiszpania ma komplet punktów. Strzeliła 11 goli i nie straciła ani jednego. Mecz mistrzów Europy z Bułgarią dziś o godzinie 20:45.