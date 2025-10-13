Sensacyjny transfer Dusana Kuciaka! "To nie 1 kwietnia"

328 - aż tyle spotkań w polskiej ekstraklasie rozegrał bramkarz Dusian Kucak. Słowak aż 124 razy zachował czyste konto, a wpuścił 354 goli. Kuciak najwięcej lat spędził w dwóch polskich klubach: Legii Warszawa (193 mecze) oraz Lechii Gdańsk (209 spotkań). W ubiegłym sezonie był rezerwowym w Rakowie Częstochowa. Jego kontrakt wygasał z końcem sezonu 2024/2025 i nie został przedłużony.

Dusan Kuciak znów zagra w Polsce. Sensacyjny transfer

Teraz okazuje się, że 40-letni Dusan Kuciak, legenda polskiej ekstraklasy, nie powiedział jeszcze ostatniego słowa i wraca do piłki. Podpisał umowę ze Stoczniowcem Gdańsk.

"Lider się wzmacnia i to nie 1 kwietnia. Witamy Dusan na pokładzie" - czytamy na profilu Stoczniowca Gdańsk na Facebooku.

"Kierunek nie jest przypadkowy. Kuciak ma mieszkanie w centrum Gdańska, więc nie będzie miał daleko na treningi. Kiedy debiut? Możliwy już w najbliższy weekend przy okazji jakże prestiżowego wyjazdowego spotkania z KS Chwaszczyno (18 października, godz. 15)" - pisze WP Sportowe Fakty.

Stoczniowiec Gdańsk występuje w klasie okręgowej w grupie Gdańsk 1. Po dziesięciu kolejkach zespół spisuje się bardzo dobrze, bo jest liderem rozgrywek. Zdobył 24 punkty (osiem zwycięstw oraz dwie porażki). Stoczniowiec ma punkt przewagi nad zespołem GKS Kolbudy.

Kuciak w Polsce wywalczył trzy tytuły mistrza Polski oraz pięć krajowych pucharów. Dwa razy był wybierany bramkarzem roku PKO BP Ekstraklasy - najpierw w barwach Legii Warszawa w 2014 roku, a potem w Lechii Gdańsk w 2020 roku.