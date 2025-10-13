To będzie armagedon! Włosi szykują się na mecz z Izraelem

Udział Izraela w eliminacjach do mistrzostw świata 2026 nadal budzi ogromne emocje. Naród, który od lat zamienia życie ludzi w Strefie Gazy w piekło, miał być już o krok od wykluczenia z szeregów UEFA. Tak się jednak nie stało, a gdziekolwiek pojawia się tamtejsza reprezentacja, tam zdecydowanie nie jest spokojnie. Gdy Izrael grał w sobotę 11 października w Norwegii, przed meczem w Oslo pod stadionem zebrała się grupa około tysiąca protestujących. Zaś na samym obiekcie izraelski hymn został wygwizdany przez kibiców gospodarzy.

Tysiące ludzi poprze Palestynę

Teraz przed tamtejszą kadrą kolejny wyjazd, tym razem do Włoch. Mecz odbędzie się we wtorek 14 października o 20:45 w Udine. Jak donoszą włoskie media, władze miasta już szykują się na ten bardzo niespokojny dzień. Jeszcze przed spotkaniem, około godziny 17:30, na ulice wyjść ma nawet 10 000 osób, które wezmą udział w propalestyńskiej demonstracji.

Udine szykuje się jak na bitwę

Udine mobilizuje aktualnie policyjne siły, które mają pilnować, by nie przerodziło się to w zamieszki. Jak donoszą włoskie media, funkcjonariuszy na ulicach miasta będzie ponad 1000. Większość ulic w okolicach stadionu Udinese zostanie zamknięta. - Zalecamy mieszkańcom, by schowali swoje samochody w miarę możliwości. Liczymy co prawda, że demonstracje będą w pełni pokojowe. Jednak nie wykluczamy, iż na ulicach mogą pojawić się ludzie o bojowym nastawieniu - powiedział w rozmowie z telewizją Rai komendant główny policji w Udine Paolo Carestiato.

Według Włoskiej Federacji Piłkarskiej na trybunach Bluenergy Stadium zasiąść ma około 100 fanów z Izraela. Pod kątem samych eliminacji to piekielnie ważny mecz dla obu stron. Włosi tracą obecnie w tabeli sześć punktów do prowadzącej Norwegii i jeśli chcą zachować choćby szczątkowe szanse na pierwsze miejsce (mają w listopadzie jeszcze mecz na wyjeździe ze Skandynawami, ale Norwegia poza tym ma też domowe starcie z Estonią). Izrael z kolei zwycięstwem w Udine mógłby zrównać się z Włochami punktami i nadal mieć nadzieję na grę w barażach.