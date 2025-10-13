Donald Tusk stosunkowo rzadko pojawia się na wydarzeniach sportowych, ale postanowił z perspektywy stadionu obserwować mecz Polski z Litwą. W Kownie spotkał go jednak przykry obrazek. Przy trybunach, na których byli obecnie polscy kibice, pojawiły się atakujące premiera transparenty. Jeden z nich przedstawił Donalda Tuska w sposób karykaturalny - z wizerunkiem stylizowanym na Adolfa Hitlera i niemiecką flagą na czole. Widniał też na nim napis: "nie jesteś, nie byłeś, nie będziesz kibicem reprezentacji Polski".

Podczas meczu reprezentacji Polski dało się też usłyszeć okrzyki, do których zresztą premier nawiązał w poniedziałek na portalu "X". - Pisowcy pytają, czy tłumaczyłem litewskiej pani premier wszystkie okrzyki z trybun. "Donald matole…"przetłumaczyłem. Mam słabość do tego hasła - zawsze, kiedy je skandują, wygrywam wybory. Nie tłumaczyłem haseł: "jazda z kur**mi", "je**ć Izrael", "policja je**na będzie" itp" - przekazał Donald Tusk.

W rozmowie z "Faktem" na temat niedawnych wydarzeń wypowiedział się Michał Listkiewicz. - Jest jasny przepis, że podczas meczów piłkarskich nie mogą być eksponowane żadne hasła niezwiązane z przebiegiem spotkania, a więc także polityczne. [...] Zasadniczo to jest wstyd na cały kraj, a być może nawet na całą Europę. Niewiele już w dzisiejszych czasach jest przypadków, żeby ktoś obrażał premiera własnego kraju na meczu reprezentacji i to jeszcze na obcym boisku. Są inne formy wyrażania opinii czy protestu - stwierdził były prezes PZPN.

Co ciekawe federacjom za zachowanie polskich kibiców grożą kary. - PZPN-owi, ponieważ on odpowiada za kibiców z puli biletów, którą rozprowadzał, natomiast federacji litewskiej za dopuszczenie do wniesienia tego baneru. Gdyby precyzyjnie kontrolowano, co kto wnosi, to by nie pozwolono go wnieść na trybuny. Zapewne federacje otrzymają karę finansową i jak sądzę, pewnie nie jakąś dotkliwą - podsumował Listkiewicz.

W związku z głoszeniem na trybunach politycznych haseł przez kibiców, PZPN (tak samo jak zresztą strona litewska, która była gospodarzem spotkania) może spodziewać się w najbliższym czasie kary ze strony UEFA. Biało-Czerwoni wrócą natomiast do gry za nieco ponad miesiąc. 14 listopada ich rywalem w eliminacjach MŚ będzie Holandia, a 17 listopada zmierzą się z Maltą.