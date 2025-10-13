Rosja ma nowego "zdrajcę". Nie wytrzymali. "Niech o tym pamięta"

Nikita Chajkin od sześciu lat występuje w norweskim Bodo/Glimt, z którym zdobył cztery mistrzostwa, w obecnym sezonie gra w Lidze Mistrzów (to debiut jego i klubu), a w przeszłości dotarł do półfinału Ligi Europy (2024/25) czy ćwierćfinału Ligi Konferencji (2021/22). Rosyjski bramkarz (urodzony w Izraelu) czuje się w Norwegii jak u siebie, czego w ojczyźnie nie mogą mu odpuścić.

Nikita Chajkin zmienia reprezentację. Wykonał kolejny krok w kierunku "ucieczki" od Rosji

Zawodnik postanowił ubiegać się o możliwość gry dla norweskiej kadry. Proces jest w toku, a rosyjskojęzyczny profil Sport Baza na Telegramie przekazał w poniedziałek, że w systemie FIFA 30-latek zmienił przynależność reprezentacyjną na... brytyjską. To jednak tylko etap procesu, gdyż "planuje wkrótce ponownie zmienić obywatelstwo, tym razem na norweskie".

Chajkin w przeszłości był na jednym zgrupowaniu reprezentacji Rosji - w listopadzie 2021 r., lecz przesiedział na ławce mecze z Cyprem (6:0) i Chorwacją (0:1) w eliminacjach mistrzostw świata 2022. To były ostatnie spotkania Rosjan w międzynarodowych rozgrywkach, gdyż po rozpoczęciu pełnoskalowej inwazji na Ukrainę w lutym 2022 r. zostali z nich wykluczeni (ich kolejnym rywalem miała być Polska w półfinale baraży o mundial). Co pewnie też miało wpływ na decyzję golkipera.

Ojczysta kadra próbowała go skusić, lecz według źródła "odrzucił on wszystkie zapytania rosyjskiego sztabu szkoleniowego (co najmniej cztery), dając do zrozumienia, że nie ma sensu próbować ponownie". Co nie spotkało się z przychylnym odbiorem.

Nikita Chajkin zrównany z ziemią przez rosyjskiego polityka. "Nie może zostać Norwegiem"

Już w maju, gdy zamiary bramkarza były jasne, został on bardzo mocno skrytykowany przez Witalija Miłonowa, członka Dumy Państwowej. - Absolutnie nie - tak polityk odpowiedział na pytanie serwisu RB Sport, czy kadra potrzebuje tego bramkarza. A potem padły jeszcze mocniejsze słowa.

- Chajkin nie może zostać Norwegiem. Może zostać dezerterem i zdrajcą, a Norwegowie stają się Norwegami od urodzenia. On nim nie zostanie, ale będzie zdrajcą. I Norwegowie potraktują go dokładnie tak samo - poszedł tam (po pieniądze - red.). Nadal będzie traktowany jak obywatel drugiej kategorii. Niech o tym pamięta. Jeśli coś powstrzymuje go przed powrotem do Rosji, to niech nie zawraca sobie tym głowy; mamy mnóstwo porządnych piłkarzy - wypalił Miłonow.

Takie wypowiedzi na pewno nie zachęciły 30-latka do przemyślenia swej decyzji. Zresztą wydaje się, że sprawa jest zbyt zaawansowana. Jak ustalił kanał Sport Baza, "Chajkin zdał już testy językowe, aby uzyskać norweski paszport, a rozpatrywanie wniosku odbywa się w trybie przyspieszonym". Zapewne dlatego, aby bramkarz mógł jak najszybciej zagrać w kadrze, która ma praktycznie pewny awans na przyszłoroczne mistrzostwa świata. A na nadmiar klasowych golkiperów nie narzeka - obecnie numerem jeden jest Orjan Nyland, który we wrześniu stracił miejsce między słupkami Sevilli. Jego zmiennikami są Egil Selvik z Watfordu (Championship) i Mathias Dyngeland z SK Brann (liga norweska, ale i Liga Europy).

W tym sezonie Nikita Chajkin rozegrał 29 meczów dla Bodo/Glimt. 12-krotnie zachował czyste konto, w pozostałych 17 spotkaniach łącznie przepuścił 28 goli. A jak idzie mu w Lidze Mistrzów? W starciach ze Slavią Praga i Tottenhamem przepuścił po dwie bramki, jednak bez niego byłoby znacznie trudniej o dwa remisy - w obu spotkaniach łącznie miał aż 10 skutecznych interwencji (czwarty wynik w rozgrywkach).