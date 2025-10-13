Kibice uderzyli w Tuska. Tak oceniają to na Litwie

Na trybunie zajmowanej przez polskich kibiców rzucał się transparent skierowany do Donalda Tuska z hasłem "Nie jesteś, nie byłeś, nie będziesz kibicem reprezentacji Polski". Oprócz tego obrażano premiera RP z trybun i skandowano, że jego rząd "obalą kibole". Tusk był obecny w loży honorowej stadionu w Kownie na zaproszenie Litwy, które otrzymał kilka dni temu z rąk premier Litwy Ingi Ruginiene.

Litwini reagują na zachowanie kibiców wobec Tuska

Temat zachowania kibiców, transparentu i przyśpiewek pojawił się na stronie litewskiej telewizji TV3. Stacja negatywnie ocenia to, co działo się na trybunach w Kownie. Uważa też, że nastroje antyrządowe na trybunach na meczu reprezentacji Polski były wywoływane przede wszystkim przez skrajnie prawicowych i skrajnie konserwatywnych kibiców. Czuć było z ich strony ogromną niechęć i pogardę wobec Tuska.

"Kibice nie tylko głośno wyrażali swoje niezadowolenie, ale także skandowali wulgarne okrzyki pod adresem premiera. Skrajnie konserwatywni polscy kibice piłkarscy wysłali wiadomość dotyczącą polityki Tuska, który ich zdaniem jest bardziej proberliński lub probrukselski niż prowarszawski. Nie tylko transparenty, ale przyśpiewki były obraźliwe w stosunku do Tuska. Kibice gardzili premierem, skandując, że jego rząd zostanie obalony przez chuliganów piłkarskich" - czytamy.

TV3 oceniła, że "wizyta w Kownie nie spodobała się Tuskowi" ze względu na zachowanie kibiców wobec niego. Ale "Przegląd Sportowy Onet" zwracał uwagę, że premier pozostawał niewzruszony na przyśpiewki i transparent, skupił się na meczu, a wynik był dla niego zadowalający. Sam przewidywał, że skończy się wygraną Polski 2:0.

Zachowanie kibiców nie spodobało się wielu internautom. Słychać głosy, że zrobiono z meczu reprezentacji wiec polityczny.

To był szósty mecz reprezentacji Polski w eliminacjach do przyszłorocznego mundialu. W tabeli grupy Polacy są na drugim miejscu, które daje prawo gry w barażach. Prowadzi Holandia, ma trzy punkty przewagi. W listopadzie dojdzie do bezpośredniego starcia Biało-Czerwonych z "Oranje" na Stadionie PGE Narodowym w Warszawie.