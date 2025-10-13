Absolutny hit! Zidane ogłosił ws. powrotu do trenowania. Wskazał drużynę

Zinedine Zidane po świetnej karierze piłkarskiej bardzo dobrze odnalazł się również w roli trenera. Pracował jednak tylko w Madrycie, najpierw prowadząc drużynę do lat 17, następnie rezerwy, aż w końcu został szkoleniowcem pierwszego zespołu. Najpierw zasiadał na tym stanowisku w latach 2016-2018, a później od 2019 do 2021 roku.

Świetna era w Realu Madryt

Zidane sięgnął z Realem Madryt po jedenaście trofeów. Najbardziej uwagę przykuwają oczywiście trzy triumfy z rzędu w Lidze Mistrzów. Zaskakujący jest fakt, że od zakończenia drugiej kadencji w zespole Królewskich "Zizou" nie podjął żadnej pracy trenerskiej. W czerwcu minęły już cztery lata od rozstania z Realem.

W tym czasie pojawiało się mnóstwo informacji na temat przyszłości Zidane'a. Łączono go z kilkoma klubami. Wśród nich było na przełomie sierpnia i września nawet tureckie Fenerbahce, gdzie występuje Sebastian Szymański. Francuz jednak grzecznie podziękował za propozycję od tego klubu.

Juventus? Zidane ma go w sercu, ale chce do francuskiej kadry

53-latek był gościem festiwalu sportowego we włoskim Trento. Dość długo wypytywano go o Juventus, w którym w przeszłości występował jako piłkarz. "Zizou" podkreślił, że ma wielki szacunek do tego klubu i sam przyznał, iż zaskakujący jest fakt, że jeszcze nie miał okazji go prowadzić. Dał jednocześnie do zrozumienia, że Francja to priorytet.

- Zdecydowanie wrócę do trenowania. Ja w Juventusie? Nie wiem, dlaczego tak się nie stało. Zawsze mam go w sercu, bo dał mi tak wiele. W przyszłości, nie wiem co się wydarzy, ale jednym z moich celów jest trenowanie reprezentacji Francji. Zobaczymy - powiedział Zidane cytowany przez serwis gianlucadimarzio.com.

Zidane jest głównym faworytem do tego, by po przyszłorocznym mundialu zastąpić w roli selekcjonera Didiera Deschampsa, który prowadzi drużynę od 2012 roku.