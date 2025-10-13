Powrót na stronę główną
Absolutny hit! Zidane ogłosił ws. powrotu do trenowania. Wskazał drużynę
Zinedine Zidane już od ponad czterech lat nie prowadził żadnej drużyny. Teraz legendarny Francuz już się nawet nie kryje z tym, gdzie chce pracować. Ogłosił to na festiwalu sportowym we Włoszech.
Zinedine Zidane po świetnej karierze piłkarskiej bardzo dobrze odnalazł się również w roli trenera. Pracował jednak tylko w Madrycie, najpierw prowadząc drużynę do lat 17, następnie rezerwy, aż w końcu został szkoleniowcem pierwszego zespołu. Najpierw zasiadał na tym stanowisku w latach 2016-2018, a później od 2019 do 2021 roku.

Świetna era w Realu Madryt

Zidane sięgnął z Realem Madryt po jedenaście trofeów. Najbardziej uwagę przykuwają oczywiście trzy triumfy z rzędu w Lidze Mistrzów. Zaskakujący jest fakt, że od zakończenia drugiej kadencji w zespole Królewskich "Zizou" nie podjął żadnej pracy trenerskiej. W czerwcu minęły już cztery lata od rozstania z Realem. 

W tym czasie pojawiało się mnóstwo informacji na temat przyszłości Zidane'a. Łączono go z kilkoma klubami. Wśród nich było na przełomie sierpnia i września nawet tureckie Fenerbahce, gdzie występuje Sebastian Szymański. Francuz jednak grzecznie podziękował za propozycję od tego klubu.

Juventus? Zidane ma go w sercu, ale chce do francuskiej kadry

53-latek był gościem festiwalu sportowego we włoskim Trento. Dość długo wypytywano go o Juventus, w którym w przeszłości występował jako piłkarz. "Zizou" podkreślił, że ma wielki szacunek do tego klubu i sam przyznał, iż zaskakujący jest fakt, że jeszcze nie miał okazji go prowadzić. Dał jednocześnie do zrozumienia, że Francja to priorytet. 

- Zdecydowanie wrócę do trenowania. Ja w Juventusie? Nie wiem, dlaczego tak się nie stało. Zawsze mam go w sercu, bo dał mi tak wiele. W przyszłości, nie wiem co się wydarzy, ale jednym z moich celów jest trenowanie reprezentacji Francji. Zobaczymy - powiedział Zidane cytowany przez serwis gianlucadimarzio.com.

Zidane jest głównym faworytem do tego, by po przyszłorocznym mundialu zastąpić w roli selekcjonera Didiera Deschampsa, który prowadzi drużynę od 2012 roku. 

