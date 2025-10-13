Kibice z Polski obrażali Donalda Tuska. Oto reakcja Przemysława Czarnka

Donald Tusk pojawił się na stadionie w Kownie na meczu Litwa - Polska na specjalne zaproszenie Litwinów, które otrzymał kilka dni wcześniej, kiedy z oficjalną wizytą w naszym kraju była premier Litwy, Inga Ruginiene. Zasiadł w loży honorowej. W trakcie meczu musiał słuchać wulgarnych przyśpiewek w swoją stronę oraz obserwować transparent, który był nawiązaniem do podobnego baneru, który pojawił się na meczu Lechii Gdańsk przed laty.

REKLAMA

Zobacz wideo Piotr Zieliński nie zgodza się z dziennikarzem! "Nie widziałem"

Polityk PiS-u o przyśpiewkach skierowanych do Tuska. "Słusznie"

"Nie jesteś, nie byłeś, nie będziesz nigdy kibicem reprezentacji Polski" - taki transparent wisiał na trybunach stadionu w Kownie, był on skierowany do Donalda Tuska. Według "Przeglądu Sportowego Onet" premier miał zareagować na przyśpiewki i transparent ze stoickim spokojem. Na grupę kibiców spadła krytyka, że z meczu reprezentacji urządzili wiec polityczny. Natomiast ich zachowanie pochwalił Przemysław Czarnek, jeden z liderów Prawa i Sprawiedliwości (PiS).

Według posła kibice słusznie zrobili, pokazując w ten sposób swój stosunek do Tuska. Uważa, że ich reakcja powinna też dać do myślenia premier Litwy. Krytycznie ocenił działania Tuska wobec polskiego sportu.

- "Nigdy nie byłeś i nie będziesz kibicem reprezentacji Polski" i inne takie przyśpiewki rzeczywiście były dobrze słyszane przez pana premiera i słusznie, trafiły do jego uszu, i pana Adama Szłapki (rzecznik rządu także był na trybunach - red.) - powiedział Czarnek na antenie prawicowego Radia Republika.

Zobacz też: W Barcelonie czekali na koniec meczu Polski. Tak napisali o Lewandowskim

- Trudno, żeby nie było konfuzji, natomiast przynajmniej pani premier Litwy zobaczyła, jak społeczeństwo polskie traktuje premiera, który od dwóch lat niszczy Polskę, także polski sport. Tu przede wszystkim nie o sport chodziło, tylko o całokształt tego, co się działo w ciągu ostatnich niecałych dwóch lat tylko i wyłącznie rządów Tuska, o czym mówiliśmy także na tej naszej demonstracji w sobotę - mówił polityk.

Polska w listopadzie zagra z Holandią w Warszawie i na wyjeździe z Maltą. Traci do Holendrów trzy punkty, ale ma wyraźnie gorszy bilans bramkowy, który jest decydujący przy równej liczbie punktów. Biało-Czerwoni najprawdopodobniej będą walczyć w barażach w marcu przyszłego roku.