Mbappe udzielił głośnego wywiadu. Nagle padło: Glik

Kylian Mbappe kapitalnie rozpoczął sezon. Trudno wskazać mecz, w którym nie strzelił gola bądź nie zanotował asysty. Jak dotąd zdobył aż 14 bramek, co pokazuje, że w tym sezonie zrobi wszystko, by sięgnąć po Złotą Piłkę. Tylko dwukrotnie był do tej pory rozpatrywany w gronie kandydatów - w 2018 roku zajął czwarte miejsce, natomiast w 2023 roku - trzecie.

Mbappe wspomniał o Kamilu Gliku. Co za słowa

Kylian Mbappe był gościem programu "Universo Valdano", emitowanym na platformie Movistar +. I choć wydaje się, że sporo czasu poświęcił na innych m.in. Lamine'a Yamala oraz Viniciusa Juniora, to priorytetem była kariera Francuza. Ten nagle wspomniał o... Kamilu Gliku, z którym miał okazję grać w AS Monaco.

Wyznał, że kiedy trafił do zespołu seniorów w wieku 17 lat, miał się od kogo uczyć. - Dużo wielkich nazwisk i wielkich piłkarzy. Z wielkim poziomem i światową klasą. To był moment, w którym projekt Monaco był klarowny, by posiadać ludzi z doświadczeniem oraz młodych z dużymi talentami - tłumaczył. - Na końcu miałem szczęście grać z takimi zawodnikami, jak Falcao, Ricardo Carvalho, João Moutinho, ale też z graczami o innym profilu, jak Subašić, Valère Germain, Dirar czy Kamil Glik - wymieniał.

- Oni dają ci wiele rad i pomagają na tej drodze. A ja byłem graczem, który trochę dodawał swoją dodatkową małą rzecz, byśmy wygrywali mecze, ale to byli niesamowici ludzie i pozostaję z nimi w kontakcie, więc na końcu to było coś dobrego - uzupełnił.

Parę lat temu Glik przyznał, że gdy tylko zobaczył Francuza, wiedział, co go czeka. - Pamiętam, jak przyjechałem do Monaco w 2016 roku, trochę później ze względu na Euro, a on jeszcze kilka dni po mnie, bo jako 17-latek wygrał mistrzostwa Europy U-19. Od razu było widać, że to zawodnik z innej bajki. Z miejsca było czuć, że maksymalnie sezon, może dwa wytrzyma w Monaco i pójdzie wyżej, że nie ma szans, żeby go zatrzymać. Inny poziom - stwierdził.

Mbappe nie dokończył piątkowego spotkania z Azerbejdżanem. W 83. minucie usiadł na boisku i pokazał, że konieczna będzie zmiana. Narzekał na kontuzję kostki. Chwilę później opuścił murawę i udał się do szatni. Dziennik "L'Equipe" poinformował, że nie poleci wraz z reprezentacją Francji na kolejny mecz eliminacyjny - z Islandią.

- To ta sama kostka, z którą Kylian miał problemy w tym sezonie. Ból ustępuje, ale w momencie, gdy odpoczywa. Teraz czuje dyskomfort i po badaniach będziemy wiedzieć coś więcej. Nie powinno to być jednak coś groźnego - wyznał Didier Deschamps. Zaniepokojeni są zapewne fani Realu Madryt, gdyż już 26 października odbędzie się El Clasico.