Nasza drużyna szybko objęła prowadzenie w meczu po golu Sebastiana Szymańskiego. "Jan Urban przed meczem miał dylemat - Karol Świderski czy Sebastian Szymański? Postawił na tego drugiego - i był to strzał w dziesiątkę!" - pisał Mateusz Gaweł ze Sport.pl, opisując zdobytą przez pomocnika Fenerbahce bramkę bezpośrednio z rzutu rożnego. Niedługo potem Szymański udowodnił, że zasłużył na szansę, bo zanotował perfekcyjną asystę do Roberta Lewandowskiego, który z bliska trafił do siatki.

Lewandowski wyznał, co zmieniło się po przejęciu kadry przez Urbana. Szczere słowa

Selekcjoner Jan Urban zapisał się już w historii polskiej piłki. Robert Lewandowski wyznał, co zmieniło się po zmianie szkoleniowca. - Wiadomo, że muszą się zgadzać wyniki. Te na razie się bronią. Mamy nowe założenia, ale łatwiej je przerzucić na boisko. I tak do tej pory się to działo - wyznał, cytowany przez Interię.

Urban zastąpił na stanowisku Michała Probierza, który na niezrozumiałym konflikcie z Lewandowskim nie wyszedł zbyt dobrze. Po porażce z Finlandią nie miał wyjścia i podał się do dymisji. 63-latek to zupełnie inny typ człowieka, na co zwraca uwagę nasz kapitan. - Trener jest szczery i klarowny w przydzielaniu zadań, wyraźnie mówi, na co mamy uważać - przekazał.

Lewandowski pragnie jednak, by poza wynikami poprawie uległ również styl gry. - Teraz jest czas, by zrobić krok do przodu w kulturze gry. Do tej pory nie było czasu, by to trenować, a chciałbym, byśmy nie tylko wygrywali, ale też na boisku wyglądali lepiej, niż w dzisiejszym meczu - powiedział w niedzielę.

Mało tego, zaznaczył, co konkretnie jest do poprawy. - Jeden na jeden, przyjęcie, wyjście na pozycję, wygrania przestrzeni, pójścia do przodu - tego brakowało - tłumaczył, jednocześnie wskazując jednak, z czego można być zadowolonym. - Na przykład kontrola gry - była dużo większa - dodał.

Reprezentacja Polski po sześciu rozegranych meczach zajmuje pozycję wicelidera tabeli, ma w dorobku 13 punktów. Do liderującej Holandii traci trzy "oczka", tyle samo ma przewagi nad trzecią Finlandią. Do końca zmagań pozostały dwa mecze. Już w przyszłym miesiącu zagramy najpierw z Holandią, a potem na wyjeździe z Maltą.