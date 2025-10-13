Premier Litwy zabrała głos po meczu z Polską. "Donaldzie Tusku"

Polacy pokonali Litwę po trafieniach Sebastiana Szymańskiego bezpośrednio z rzutu rożnego i Roberta Lewandowskiego. Biało-Czerwoni byli wyraźnie lepszym zespołem. Szczególnie było to widać w drugiej połowie, kiedy nasi piłkarze nie pozwolili Litwinom praktycznie na nic.

Premier Litwy zabrała głos po meczu z Polska

Na boisku w Kownie była rywalizacja, a w sektorze VIP panowała przyjacielska atmosfera. Tam zasiadł premier Polski. Donald Tusk został oficjalnie zaproszony przez premier Litwy Ingę Ruginiene, która kilka dni temu była z oficjalną wizytą w naszym kraju. Oba rządy zacieśniają więzi i współpracę.

Ruginiene zabrała po meczu głos w mediach społecznościowych, publikując zdjęcie z Tuskiem na trybunach. To był krótki, dwuzdaniowy wpis, ale jakże wymowny. Jasno dała do zrozumienia, że zależy jej na jak najlepszych relacjach z Polską i rządzącymi. Zwróciła się w nim do premiera Polski.

"Litwa - Polska. Dzisiaj rywale na boisku piłkarskim — najbliżsi sojusznicy i przyjaciele na całym świecie od najdawniejszych czasów! Oby tak pozostało na zawsze, Donaldzie Tusku!" - czytamy.

W trakcie meczu Tusk też opublikował wpis i dołączył zdjęcie z premier Litwy. "Jest bramka dla Polski, ale litewska Pani Premier wciąż uśmiechnięta" - napisał w treści posta.

W tabeli grupy Polska zajmuje drugie miejsce ze stratą trzech punktów do Holandii. 14 listopada Biało-Czerwoni zmierzą się z "Oranje" w Warszawie. Trzy dni później zamkną eliminacje wyjazdowym meczem z Maltą.

Szanse na wygranie grupy są jednak niewielkie - Polacy musieliby wygrać oba mecze i jeszcze liczyć na wpadkę Holandii w ostatniej kolejce z Maltą przed własną publicznością. Najprawdopodobniej Polska zagra w barażach.