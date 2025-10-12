Powrót na stronę główną
Niebywałe co wydarzyło się w meczu Litwa - Polska. Tusk miał rację
Prezes Rady Ministrów Donald Tusk obejrzał spotkanie Litwa - Polska z trybuny honorowej stadionu w Kownie, zaproszony kilka dni temu przez litewską premierkę Ingę Ruginiene. Godzinę przed meczem wszedł na teren stadionu. Zatypował wtedy wynik spotkania: "2-0, ale nie pytajcie dla kogo!" Okazało się, że reprezentacja Polski wygrała właśnie takim stosunkiem bramek. Premier miał nosa!
Polscy kibice i Donald Tusk na meczu Polska - Litwa
Polscy kibice i Donald Tusk na meczu Polska - Litwa

Choć Donald Tusk nie kryje swojej pasji do piłki nożnej, nie jest on popularny czy choćby lubiany w gronie kibiców. Na stadionie w Kownie premier został przywitany... w tradycyjny sposób. Mimo niemiłego powitania ze strony okazałej grupy Polaków, atmosfera w loży honorowej stadionu w Kownie była przyjemna - zwłaszcza dla Tuska.

Reprezentacja Polski szybko objęła prowadzenie. W 15 minucie piłkę do bramki prosto z rzutu rożnego skierował Sebastian Szymański. Chwilę później na Twitterze pojawił się post premiera. - Jest bramka dla Polski, ale litewska premier wciąż uśmiechnięta - napisał Donald Tusk, dołączając zdjęcie z Ingą Ruginiene, szefową rządu w Wilnie.

W pierwszej połowie, poza bramką Szymańskiego, nie działo się dużo. Obraz meczu nie zmienił się znacząco po przerwie. Druga część spotkania przebiegała pod pełne dyktando reprezentantów Polski. Łukasz Skorupski nie miał okazji do pokazania swoich umiejętności, a w ofensywie znowu poczarował Sebastian Szymański. Ograł jednego z obrońców przy linii końcowej, idealnie wrzucił piłkę do Roberta Lewandowskiego, który skierował piłkę do siatki. Polacy szukali kolejnych bramek, jednak brakowało wykończenia. 

Wchodząc na stadion w Kownie Donald Tusk typował wynik... 2-0. - Ale nie pytajcie dla kogo! - zażartował. Okazało się, że premier ma nosa do piłki, bo takim właśnie rezultatem zakończyło się spotkanie. Polska pokonała Litwę, umacniając się na drugim miejscu w grupie.

