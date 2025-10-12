Co to był za strzał! Sebastian Szymański wykonywał rzut rożny w 15. minucie. Kopnął piłkę, a ta... wpadła do bramki!

W przedmeczowej rozmowie Jan Urban przyznał Mai Strzelczyk, że miał tylko jeden dylemat przed meczem z Litwą. Kandydatów było dwóch - Karol Świderski oraz Sebastian Szymański. Wybrany został ten drugi. Za zaufanie piłkarz Fenerbahce odpłacił się już w 15. minucie meczu.

Ofensywna akcja Matty'ego Casha i Roberta Lewandowskiego przyniosła Polsce rzut rożny. Do piłki w narożniku boiska podszedł Szymański. 26-latek kąśliwie posłał ją w pole karne, a mocno podkręcona futbolówka kompletnie zmyliła Litwinów! Svedkauskas odprowadził ją tylko wzrokiem. Polska objęła prowadzenie!

"Czekamy na błysk"... i się doczekaliśmy!

Po czwartkowym meczu z Nową Zelandią na reprezentantów Polski spadła duża krytyka. Jednym z komentujących postawę kadrowiczów był Zbigniew Boniek. Omówił postawę między innymi Sebastiana Szymańskiego. - Ciągle czekamy na ten jego błysk i ciężko się nam doczekać - powiedział na temat 26-latka. Szymański błyskawicznie zareagował w niezwykle efektowny sposób!

Polska od 15 minuty prowadzi z Litwą 1:0. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE!