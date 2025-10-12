Fatalne prognozy ws. Pajor. Najczarniejszy scenariusz

Trwa przerwa reprezentacyjna i oczy polskich kibiców skierowane są na to, co jest związane z drużyną narodową prowadzoną przez Jana Urbana. Rozgrywki klubowe pań się jednak nie zatrzymują. W Hiszpanii rozegrano następną kolejkę ligową. FC Barcelona wygrała z Atletico Madryt aż 6:0. W 53. minucie meczu do siatki rywalek trafiła Ewa Pajor. Niestety, nie dokończyła spotkania i w 71. minucie zmieniła ją Kika Nazareth. Z Hiszpanii płyną fatalne prognozy w sprawie zdrowia Polki.

Hiszpanie już wieszczą najgorsze. Chodzi o zdrowie Pajor

- Gdy widzę powtórkę sytuacji, mogę sobie wyobrazić, co się wydarzyło. Teraz nic nie wiemy, dowiemy się dopiero jutro. Mamy nadzieję, że to nie będzie poważna kontuzja, bo Ewa Pajor jest dla nas niezwykle ważną zawodniczką i osobą w szatni - mówił trener kobiecego zespołu FC Barcelony Pere Romeu.

"Zawodniczka pierwszej drużyny Ewa Pajor opuściła boisko z powodu skręcenia prawego kolana. W poniedziałek zostaną przeprowadzone badania medyczne i dodatkowe testy, aby dokładnie określić zakres urazu" - to oficjalne stanowisko Barcelony opublikowane w mediach społecznościowych.

Hiszpańskie media przekonują, że rokowania nie są najlepsze, a o 19:24 portal 3cat.cat przekazał fatalne wieści, cytowane przez fcbarca.com: - Według nas, prawdopodobnie doszło do zerwania więzadła krzyżowego przedniego w prawym kolanie. Ostateczna diagnoza będzie znana po jutrzejszych badaniach w klubie - czytamy.

W kolejnych dniach można więc spodziewać się oficjalnego potwierdzenia tego, jak długo będzie pauzować polska napastniczka.